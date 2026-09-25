Сі Цзіньпін і Дональд Трамп / © Associated Press

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Переговори президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна щодо України завершилися з нульовим результатом. Сі фактично залишив Росії карт-бланш на окупацію всієї Донецької області до наступної весни.

Таку думку висловив журналіст Сергій Павлюченко.

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За оцінками журналіста, очікуваного результату від спроб Трампа змусити Китай тиснути на Росію за допомогою закону Грема-Блюменталя досягти не вдалося.

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«Сі знову фактично підтвердив, що дав РФ карт-бланш до весни наступного року на окупацію всієї території Донецької області і лише потім, зважаючи на загальну ситуацію у війні, буде приймати рішення — примушувати РФ до її закінчення чи ні. І нам нічого не залишається, окрім як до весни довести і власну стійкість, і успіхи на полі бою», — йдеться у дописі Павлюченка.

Водночас, на його думку, якщо Сі реалізує заявлені наміри та справді чинитиме тиск на президента Росії Володимира Путіна, то до зими Україна може отримати «мале енергетичне перемир’я» та «портове перемир’я». Журналіст вважає такий сценарій цілком реальним.

Павлюченко також звертає увагу на те, що Сі фактично відкрито назвав Європу стороною конфлікту, яка має бути присутня на переговорах між Україною та РФ. Водночас США та Китай, за його словами, мають виконувати роль модераторів мирних переговорів.

«Як я розумію, Китай має наміри домовитися з Європою задля того, щоби нівелювати тиск з боку США. І це нам на користь — налагодження комунікації з Китаєм через Європу потенційно може бути нам вигідним: будемо мати лобіста наших національних інтересів перед «імперією Сі», — пояснив журналіст.

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За словами Павлюченка, в іншому ж підсумок переговорів лідерів США та Китаю щодо України фактично є нульовим.

Він припускає, що непоступливість Сі може спонукати Трампа вдатися хоча б до певних кроків на користь України. Водночас журналіст вважає, що до виборів до Конгресу такі перспективи залишаються мізерними.

Переговори Трампа і Сі про війну в Україні — що відомо

Нагадаємо, під час зустрічі у Білому домі Трамп і Сі обговорили війну в Україні, Близький Схід та інші глобальні питання, наголосивши на побудові «конструктивних стратегічних відносин». Трамп заявив про велику дружбу з Сі та назвав відносини США і Китаю найважливішими в історії, а Сі назвав ідеї обох президентів взаємодоповнюваними.

Візит супроводжувався протестами біля Білого дому та критикою демократів, які звинуватили Трампа у відмові від жорсткої дипломатії на користь пишного прийому.

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Зауважимо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що перед зустріччю Трампа з Сі просив президента США переконати китайського лідера вплинути на Путіна для завершення війни, проте відповіді від американської команди не отримав.

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