Ці собаки віддані родині всім серцем: 7 порід, які особливо прив’язуються до людей

Німецька вівчарка / © pixabay.com

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Собаки можуть демонструвати відданість господарям зовсім по-різному. Одні намагаються постійно бути поруч, інші пильно стежать за тим, що відбувається навколо, а деякі просто не пропускають жодної сімейної активності. Ветеринари назвали сім порід, представники яких часто формують особливо міцний зв’язок із людьми.

Про це повідомило видання Parade Pets.

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етеринарка Еймі Ворнер пояснює: відданість собаки не обов’язково проявляється у прагненні захищати господаря. Для одних тварин це охорона дому, для інших — бажання залишатися поруч із людиною, яка потребує підтримки, або постійно брати участь у житті родини.

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Ветеринарна консультантка Джо Майєрс також зазначає, що сильну прив’язаність можна помітити у звичайних дрібницях. Собака може ходити за господарем з кімнати до кімнати, перевіряти, де він перебуває, або охоче долучатися до будь-якого заняття.

Водночас фахівці наголошують, що порода може вказувати на типові риси характеру, однак не гарантує певної поведінки. Кожен собака має свій індивідуальний темперамент.

Німецька вівчарка

Німецькі вівчарки відомі розумом, пильністю та здатністю добре навчатися. За словами Ворнер, вони часто дуже прив’язуються до своєї родини й уважно стежать за всім, що відбувається навколо.

Водночас таким собакам необхідні рання соціалізація, регулярне дресирування, фізичні навантаження та заняття для розуму. Експертка наголошує, що хорошого сімейного собаку потрібно вчити спокійної поведінки, а не заохочувати до підозрілості чи агресії.

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Ньюфаундленд

Цих великих собак цінують за ніжний і терплячий характер. Ньюфаундленди нерідко демонструють прихильність без надмірної активності — їм достатньо перебувати неподалік від господаря та складати йому компанію.

Представники породи зазвичай спокійні й орієнтовані на людей. Вони можуть підійти сім’ям, які шукають ласкавого собаку, що прагне бути поруч, але не потребує постійної інтенсивної активності.

Кавалер-кінг-чарльз-спаніель

Цю породу виводили як собаку-компаньйона, і прагнення перебувати поруч із людьми залишається однією з її характерних рис. Кавалери часто хочуть брати участь у всьому, чим займається сім’я, поєднуючи ласкавість із грайливістю.

Однак така орієнтованість на людину має й інший бік. Ворнер радить поступово привчати цих собак до коротких періодів самотності, щоб розлука з господарем не ставала для них причиною сильного занепокоєння.

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Ердельтер’єр

Ердельтер’єри поєднують прихильність до сім’ї зі сторожовими якостями. Ветеринарка Чірл Бонк називає їх сміливими та дуже відданими. Завдяки розмірам і гучному гавкоту вони також можуть відлякувати незнайомців.

У домашньому житті ердельтер’єри водночас можуть бути допитливими й ласкавими. Їм подобається брати участь у справах родини та проводити час разом із господарями.

Бородатий коллі

Бородаті коллі люблять товариство людей і можуть сильно прив’язуватися до членів сім’ї. За словами Бонк, вони зазвичай ласкаві та добре ладнають із дітьми й іншими домашніми тваринами.

Це енергійні собаки, які охоче долучаються до сімейних занять — від прогулянок і пікніків до спокійного відпочинку вдома.

Брюссельський грифон

Невеликі брюссельські грифони також відомі сильним потягом до спілкування. Вони прагнуть перебувати там, де їхні господарі, люблять спільні заняття, ігри та відпочинок поруч із людиною.

Через сильну прив’язаність представникам породи може бути непросто залишатися на самоті. Тому ветеринари рекомендують змалечку поступово привчати їх до короткої відсутності господаря.

Бассет-хаунд

Попри спокійний і дещо стриманий характер, бассет-хаунди також сильно орієнтовані на сім’ю. Вони люблять перебувати поруч із людьми та почуватися частиною того, що відбувається вдома.

Водночас бассет-хаунди зазвичай здатні спокійніше переносити певний час на самоті. Їх описують як ніжних, терплячих і товариських собак, для яких компанія господарів залишається важливою частиною повсякденного життя.

Нагадаємо, брак вільного часу не завжди означає, що від мрії про собаку доведеться відмовитися. Деякі породи значно легше пристосовуються до насиченого графіка господаря.

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