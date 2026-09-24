Мрієте про собаку, але постійно працюєте: 7 порід, які можуть вам підійти

7 порід собак для зайнятих людей: кого радять експерти / © pixabay.com

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Не всі собаки потребують багатогодинних прогулянок та постійної активності протягом дня. Експерти назвали сім порід, які легше пристосовуються до насиченого графіка господарів і можуть стати хорошими компаньйонами для людей, які багато працюють.

Як пише Express із посиланням на фахівців Purely Pets, навіть відносно невибагливого собаку не можна просто надовго залишати самого.

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Тваринам необхідні фізична активність, дресирування, соціалізація та спілкування з людиною. Водночас представники деяких порід спокійніше ставляться до розміреного способу життя.

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Французький бульдог. Завдяки невеликому розміру та помірній потребі у фізичній активності ці собаки можуть добре вписатися в життя зайнятої людини. Зазвичай їм достатньо нетривалих прогулянок, а вдома вони охоче відпочивають.

Чихуахуа. Мініатюрні собаки не потребують значних фізичних навантажень, тому догляд за ними простіше поєднувати з роботою. Водночас експерти радять приділяти увагу вихованню чихуахуа, адже через брак правил вони можуть намагатися диктувати господареві свої умови.

Кавалер-кінг-чарльз-спаніель. Цих собак вирізняють спокійний характер та здатність пристосовуватися до ритму життя господаря. Завдяки невеликому розміру вони також підходять для утримання у квартирі та можуть уживатися з іншими домашніми тваринами.

Такса. Представники цієї породи грайливі та активні, але частину необхідного навантаження можуть отримувати навіть під час ігор удома. Такси також здатні спокійно перебувати поруч із господарем, поки той працює вдома або в офісі, де дозволені тварини.

Бассет-хаунд. Попри мисливське походження, ці собаки переважно мають спокійний темперамент і не вимагають постійних активних розваг. Вони люблять відпочивати вдома та можуть пристосуватися до повільнішого ритму життя.

Грейхаунд. Репутація надзвичайно швидких собак може ввести в оману: вдома грейхаунди часто поводяться спокійно та багато відпочивають. Їм потрібні щоденні прогулянки, однак решту часу вони можуть проводити без надмірної активності.

Бернський зенненхунд. Попри значні розміри та історію робочої породи, ці собаки можуть бути спокійними домашніми компаньйонами. Експерти відзначають їхній лагідний характер і здатність пристосовуватися до способу життя родини.

Нагадаємо, ветеринарка назвала п’ять порід собак, яких рекомендувала б майбутнім власникам. Серед фаворитів є надзвичайно ласкава порода, представники якої майже не відходять від господаря.

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