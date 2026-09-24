У Росії знову залізуть у кишені громадян: Кремлю бракує грошей на війну

Кремль (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Російська влада готує чергове підвищення податків для громадян і бізнесу на тлі зростання військових витрат та дефіциту федерального бюджету. Нові зміни мають увійти до бюджетного пакета на 2027–2029 роки.

Про це повідомив Мінфін РФ, який підготував відповідні поправки до Податкового кодексу, пише The Moscow Times.

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Однією з головних змін стане підвищення податку на пасивні доходи фізичних осіб. Йдеться про відсотки за банківськими вкладами, дивіденди, операції з цінними паперами та доходи від продажу майна.

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Зараз такі доходи оподатковуються за ставками 13–15%, однак Мінфін пропонує розширити шкалу до 13–22%. За оцінкою відомства, зміни можуть торкнутися близько 4 млн росіян. Учасників війни проти України від цього підвищення планують звільнити.

Бізнес також заплатить більше

Окремо російський Мінфін пропонує запровадити новий податок на надприбутки великих компаній.

Для виробників кольорових металів та добрив ставка має становити 30%, для золотодобувних компаній — 20%. Податок нараховуватимуть на частину доходів, яка перевищить показники базового 2024 року.

У відомстві пояснюють рішення різким зростанням світових цін 2025 року, завдяки якому окремі компанії отримали додаткові прибутки.

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Ще одна зміна стосуватиметься покупок у закордонних інтернет-магазинах. На них хочуть одразу запровадити максимальний ПДВ у 22%.

Раніше передбачалося поступове підвищення: 7% у 2027 році, 14% у 2028-му і 22% у 2029 році. Тепер перехідний період пропонують скасувати.

Крім того, планується митний збір у розмірі 100 рублів за посилку з товарами для особистого користування вартістю до 200 євро.

Дефіцит бюджету стрімко зростає

Глава російського Мінфіну Антон Силуанов заявив, що податкові зміни мають забезпечити «стійкість державних фінансів».

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За розрахунками відомства, дефіцит федерального бюджету цього року становитиме близько 6,9 трлн рублів, або 3% ВВП. Це майже вдвічі більше від початкового плану — 3,7 трлн рублів.

На наступний рік Мінфін закладає дефіцит на рівні 2% ВВП.

Водночас експерт німецького Інституту міжнародної безпеки Яніс Клюге пов’язує погіршення ситуації з різким зростанням витрат на війну.

За його оцінками, лише за перше півріччя Росія витратила на армію та закупівлю озброєння 10,7 трлн рублів — приблизно на третину більше, ніж роком раніше.

Військові витрати, за його даними, становили 43,8% усіх бюджетних видатків і 57,3% усіх податкових надходжень. До кінця року вони можуть сягнути близько 9% ВВП — максимуму з радянських часів.

Податки підвищують не вперше

Після початку повномасштабної війни Росія вже неодноразово збільшувала податкове навантаження.

У 2022–2024 роках підвищували податки для нафтової та газової галузі, вводили податок на надприбутки та курсові мита. Згодом податок на прибуток зріс із 20% до 25%, з’явилася диференційована шкала ПДФО, а ПДВ підвищили з 20% до 22%.

Зміни торкнулися й малого бізнесу: сотні тисяч підприємців втратили можливість працювати за спрощеною системою.

Попри це бюджетний дефіцит продовжував збільшуватися. У 2024 році замість запланованих 1,6 трлн рублів він становив 3,5 трлн, а наступного року — 5,6 трлн замість очікуваних 1,2 трлн.

За січень–серпень поточного року російські бюджетні витрати перевищили доходи вже на 5,8 трлн рублів.

Економіст Дмитро Полевой попереджає, що нові податки можуть додатково вдарити по економіці. За його словами, прибутки компаній скорочуються, у частини приватного бізнесу майже не залишилося запасу міцності, а нові збори можуть призвести до банкрутств.

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