Підвищення ПДВ та цін, майже 5 трлн на оборону та 53 млрд на дороги: оприлюднено проект бюджету-2027

Кабмін оприлюднив проект держбюджету-2027

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Урядовий проєкт держбюджету на 2027 рік передбачає 5,648 трлн грн доходів і 7,272 трлн грн видатків. Різницю між цими сумами держава планує покривати, зокрема, за рахунок запозичень, а потребу в міжнародній підтримці наступного року оцінюють у $52,6 млрд.

Про це йдеться у проєкті Державного бюджету на 2027 рік, оприлюдненому Міністерством фінансів України.

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Де держава візьме гроші

Простою мовою, бюджет-2027 працюватиме з великим дефіцитом: держава планує витратити приблизно на 1,6 трлн грн більше, ніж отримає доходів. У проєкті передбачено понад 2,3 трлн грн державних запозичень, з яких більш ніж 1,8 трлн грн мають бути зовнішніми.

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Для українців це важливо тому, що фінансування державних потреб залежатиме не лише від податків усередині країни, а й від міжнародної підтримки. У Мінфіні прямо зазначають, що своєчасне надходження допомоги залишається критично важливим для фінансування запланованих видатків.

У прогнозі на 2027 рік закладені інфляція 8%, середня зарплата 34,4 тис. грн та середній курс 47,1 грн за долар. Варто зауважити, що це лише прогнозні показники, на яких побудований бюджет, а не гарантовані цифри для кожного українця.

ПДВ, пальне і ціни

Одна з найбільш відчутних для населення змін — можливе підвищення стандартної ставки ПДВ із 20% до 21%. У проєкті це названо одним із потенційних джерел ресурсу для страхування бізнесу від воєнних ризиків; окремо уряд розглядає підвищення акцизу на пальне, але остаточне рішення щодо ПДВ ще потребує законодавчого врегулювання.

Що це означатиме для покупця? Підвищення ПДВ на один відсотковий пункт не означає автоматичного зростання всіх цін на 1%. Наприклад, товар, який без податку коштує 100 грн, за ставки 20% коштуватиме 120 грн, а за 21% — 121 грн, але кінцевий ефект залежатиме від того, яку частину додаткового податкового навантаження бізнес перекладе на покупця. Тож ціни можуть зрости як менше, так і більше за 1%.

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Водночас акциз на пальне може мати ширший вплив. Паливо потрібне не лише водіям, а й перевізникам, аграріям, виробникам та комунальним підприємствам, тому зміна його вартості може позначатися і на собівартості інших товарів та послуг.

Майже 5 трлн на оборону

На безпеку та оборону уряд заклав 4,9 трлн грн — це 43,8% ВВП і на 517,9 млрд грн більше, ніж у плані на 2026 рік. Із цієї суми 2,3 трлн грн мають піти на озброєння та військову техніку, а 1,8 трлн грн — на оплату праці з нарахуваннями.

Для цивільних ця цифра означає продовження режиму економіки воєнного часу: величезний обсяг внутрішніх ресурсів держава спрямовує на оборону. Саме тому питання податків, міжнародної допомоги й запозичень напряму пов’язані з фінансуванням армії.

Що отримають люди

На освіту передбачено 328,5 млрд грн — на 50,8 млрд більше, ніж у плані 2026 року. На зарплати працівників закладів освіти закладають 235,3 млрд грн, а середньомісячна зарплата досвідченого вчителя у 2027 році в презентації Мінфіну передбачена на рівні 27,3 тис. грн.

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Охорону здоров’я планують профінансувати на 292,5 млрд грн. На Програму медичних гарантій мають спрямувати 225 млрд грн, а за рахунок підвищення тарифів уряд розраховує довести середню зарплату лікаря спеціалізованої допомоги до не менше 30 тис. грн, медсестри — до 20 тис. грн. На «Доступні ліки» передбачено 21,7 млрд грн.

На соціальні видатки Мінсоцполітики передбачено 540,3 млрд грн. Найбільший напрям — 292,8 млрд грн трансферту Пенсійному фонду на виплату доплат до пенсій, ще 66,4 млрд грн — на підтримку людей з інвалідністю та їхню соціальну інтеграцію, зокрема протезування.

Для ВПО закладено 83,2 млрд грн. Із них 39,6 млрд грн — допомога на проживання, 11,5 млрд грн — компенсація за знищене майно, 12 млрд грн — заходи підтримки тимчасового проживання. На житлову політику загалом передбачено 84,9 млрд грн, зокрема 45 млрд грн на «єОселю» та 24,4 млрд грн на «єВідновлення», компенсації та ваучери.

53 млрд на дороги

У 2027 році уряд хоче частково відновити Державний дорожній фонд і передбачає 52,8 млрд грн. Із них 34,2 млрд грн мають піти на дороги державного значення, 8,5 млрд грн — на місцеві дороги та комунальні вулиці, ще 10,1 млрд грн — на виконання боргових зобов’язань.

Для людей це одна з тих частин бюджету, результат якої можна буде побачити безпосередньо. Водночас частину коштів спрямовують на дороги, важливі для військової логістики та економічної активності.

У чому головний ризик

Проєкт бюджету поєднує зростання видатків на оборону, соціальну сферу та розвиток із необхідністю шукати додаткові доходи. Для звичайного українця це означає простий баланс: більше грошей на державні програми може поєднуватися з більшим податковим навантаженням, а масштабний дефіцит робить бюджет залежним від позик і міжнародної допомоги.

При цьому остаточні правила ще можуть змінитися. Підвищення ПДВ потребує окремого законодавчого рішення, а сам проєкт бюджету має пройти парламентський розгляд, тож нинішні цифри ще не є остаточним бюджетом, з яким країна увійде до наступного року.

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