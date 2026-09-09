Яке свято 16 вересня 2026 року / © ТСН

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16 вересня 2026 року — середа. 1665-й день війни в Україні.

Яке свято 16 вересня

16 вересня віряни святкують День пам’яті святої великомучениці Євфимії всехвальної / © pexels.com

16 вересня віряни святкують День пам’яті святої великомучениці Євфимії всехвальної. Ранньохристиянська мучениця, яка жила у III–IV століттях у місті Халкедоні. Вона походила із заможної родини, але присвятила своє життя християнській вірі. За переказами, під час гонінь на християн Євфимію змушували зректися віри, проте вона залишилася непохитною. За це святу піддали жорстоким катуванням і стратили близько 304 року.

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16 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день охорони озонового шару / © pexels.com

16 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день охорони озонового шару. Свято започаткувала ООН 1994 року, щоб привернути увагу до проблеми руйнування озонового шару Землі. Озоновий шар захищає планету від небезпечного ультрафіолетового випромінювання Сонця. Його руйнування значною мірою пов’язували з використанням хлорфторвуглеців та інших озоноруйнівних речовин.

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16 вересня День HR-менеджера в Україні / © Getty Images

Також 16 вересня День HR-менеджера в Україні. Припадає на третю середу вересня. HR-менеджери займаються підбором і адаптацією співробітників, навчанням, оцінюванням персоналу, мотивацією та розвитком корпоративної культури. Їхня робота важлива не лише для роботодавців, а й для самих працівників, адже саме HR часто допомагають вирішувати робочі питання та будувати ефективну комунікацію в колективі.

16 вересня Міжнародний день інтервенційної кардіології / © pexels.com

А ще 16 вересня Міжнародний день інтервенційної кардіології. Його мета — привернути увагу до сучасних методів діагностики та лікування серцево-судинних захворювань, які дають змогу допомагати пацієнтам без складних відкритих операцій. Інтервенційна кардіологія охоплює малотравматичні процедури, які виконують через кровоносні судини. Одним із найвідоміших методів є коронарна ангіопластика та встановлення стента для відновлення кровотоку в артеріях серця.

16 вересня святкують Міжнародний день ідентифікації / © pexels.com

16 вересня святкують Міжнародний день ідентифікації. Дата, присвячена важливості надійної та безпечної ідентифікації людини в сучасному світі. Вона привертає увагу до технологій, які допомагають підтверджувати особу, захищати персональні дані та забезпечувати доступ до різних послуг.

16 вересня Міжнародний день науки, технологій та інновацій для Півдня / © pexels.com

Також 16 вересня Міжнародний день науки, технологій та інновацій для Півдня. Головна мета дня — сприяти міжнародній науковій співпраці, обміну знаннями та доступу до сучасних технологій. Особливий акцент роблять на тому, щоб інновації допомагали долати такі проблеми, як бідність, зміна клімату, продовольча та енергетична безпека, а також покращували якість освіти й медицини.

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16 вересня Всесвітній день барбера / © pexels.com

А ще 16 вересня Всесвітній день барбера. Барбери не лише створюють стильні образи, а й допомагають клієнтам підібрати стрижку, форму бороди та вуса відповідно до зовнішності й особистого стилю. Професія має давню історію: перші майстри, які одночасно займалися волоссям і голінням, були відомі ще в давніх цивілізаціях.

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