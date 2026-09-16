Де зараз Ігор Ласточкін з "Ліги сміху": що відомо про дружину та сина й як його змінила служба в ЗСУ

Ігор Ласточкін з родиною / © ТСН

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Український гуморист і актор Ігор Ласточкін, який багато років був відомий глядачам за участю в популярних комедійних проєктах, нині присвячує себе військовій службі.

Після мобілізації артист практично зник з публічного простору, а його нові свіжі фото помітно відрізняються від колишнього образу.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про особисте життя Ігоря Ласточкіна, його дружину Анну, сина Радміра, а також про те, як служба в ЗСУ змінила зовнішність артиста та чим він зараз займається на фронті.

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Дружина та син Ігоря Ласточкіна — як починалася історія й де вони зараз

Особисте життя Ігор Ласточкін протягом багатьох років намагався не виставляти напоказ. Відомо, що ще у студентські роки він познайомився з Анною Португаловою. Пара одружилася 2011 року. Дружина артиста за освітою фінансистка, однак після народження сина зосередилася на родині. 2014 року в подружжя народився син Радмір.

Ігор Ласточкін з дружиною — архівне фото

Анна рідко з’являється у публічному просторі, проте свого часу разом із чоловіком та сином вона стала героїнею родинної фотосесії для глянцю Viva!. На архівних кадрах дружина Ласточкіна постає брюнеткою з довгим темним волоссям і виразними рисами обличчя.

Ігор Ласточкін з дружиною та сином / © Viva

Ігор Ласточкін з дружиною / © instagram.com/lastochkin_igor

Сам гуморист тоді розповідав, що дружина його ревнує через увагу шанувальниць, однак він намагався не давати їй приводів для цього. Водночас сама Анна відмовляється робити спільні фото для блогу чоловіка. Роками раніше гуморист ділився, що кохана буцімто прискіпливо ставиться до свого зовнішнього вигляду й ніяковіє перед камерою.

Ігор Ласточкін з дружиною / © instagram.com/lastochkin_igor

Ігор Ласточкін з дружиною / © instagram.com/lastochkin_igor

Після початку повномасштабної війни родина Ігоря залишилася в Україні і слугує важливою підтримкою. Уже під час служби артист розповідав, що підтримує зв’язок із дружиною та сином, який активно цікавиться службою зіркового тата.

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«Ми постійно спілкуємося про це. Він цікавиться, що й як. А я пояснюю, що ми ось так і так робимо. Жорстких подробиць йому не розповідаю, але й кажу, що це все не так і весело», — ділився свого часу Ігор «Каналу вихідного дня».

Ігор Ласточкін з сином — архівне фото / © instagram.com/lastochkin_igor

Син Ігоря Ласточкіна — архівне фото / © instagram.com/lastochkin_igor

Зараз родина для Ігоря Ласточкіна — це святе. Він практично не ділиться сімейним контентом і вже давно достеменно невідомо, чим конкретно займаються його найближчі та який вигляд мають.

Як служба змінила коміка з часів «Ліги сміху»

2015 року Ігор вперше сів у тренерське крісло шоу «Ліга сміху», а вже згодом став ведучим «Розсміши коміка». Його легко було впізнати за харизмою, дотепними жартами, дзвінким голосом і стильними окулярами.

Ігор Ласточкін / © прес-служба каналу "1+1"

Водночас його кличуть на знімання низки розважальних проєктів. Серед них — «Країна У», «Казки У» і «Казки У Кіно», які випускала студія «Квартал-95». У той період зірка також не відмовлявся від проєктів в РФ.

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Ігор Ласточкін з колегою під час знімань / © ТЕТ

Після початку повномасштабного вторгнення знаменитість розпочав активно займатися благодійною діяльністю й відрікся від усього російського. Тоді також важко було не помітити його кардинальні зміни зачіски — він відростив довге кучеряве волосся.

Ігор Ласточкін

У лютому 2025 року Ігор Ласточкін повідомив про мобілізацію до лав ЗСУ. Тоді гуморист опублікував фото зі зброєю та військовим квитком і написав: «Складні часи народжують сильних людей». Згодом стало відомо, що він служить у складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

Ігор Ласточкін (праворуч) на початку служби / © instagram.com/lastochkin_igor

Ігор Ласточкін / © instagram.com/lastochkin_igor

За час служби зовнішність артиста суттєво змінилася. Замість розкішної шевелюри Ласточкін почав носити коротко підстрижене волосся та бороду, а на нових фото помітно й сивину. Сам зірка помітно змужнів і з’являється без іміджевих окулярів, адже 2024 року зробив лазерну корекцію зору.

Нині Ласточкін служить на Донеччині та командує взводом аеророзвідки 93-ї ОМБр «Холодний Яр». Разом із побратимами він працює з безпілотними авіаційними комплексами: виявляє ворожі цілі, стежить за ними та передає координати для подальшого ураження.

Ігор Ласточкін / © instagram.com/lastochkin_igor

Ігор Ласточкін / © ТСН

Також, озираючись назад, Ігор публічно зізнається, що дуже шкодує про те, що не припинив знімання та роботу в Росії після 2014 року, коли відбулася анексія Криму та почалася війна на Донбасі.

У відпустках Ігор залюбки знімається у рідних для нього шоу. Наприклад, роком раніше він підтримував фіналістів ювілейного шоу «Ліга Сміху. 10 років». Разом з ним за кулісами була присутня і дружина Анна.

Ігор Ласточкін на «Лізі сміху» / © ТЕТ

Близькі родичі Ігоря Ласточкіна в РФ — чи спілкується зірка з батьком і братом під час війни

Батько та брат Ігоря Ласточкіна досі живуть у Росії. Водночас після початку повномасштабної війни спілкування артиста з рідними практично припинилося. За словами військового, він не почув від близьких чіткої позиції щодо російської агресії, хоча й ставив їм прямі запитання.

Попри це, Ласточкін наголошував, що для нього важливо інше: наскільки йому відомо, його рідні не беруть участі у війні проти України та не воюють на боці окупаційної армії.

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