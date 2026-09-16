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На Україну зрання летять реактивні дрони, у Києві пролунали вибухи: що і де зараз атакує (мапа)
Окупанти зрання влаштували повітряну атаку по українських містах.
Сьогодні, 16 вересня, росіяни запустили по Україні з різних напрямків ударні дрони.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Що у небі зараз і куди летить:
Реактивний БпЛА північніше Лисянки (Черкащина) північним курсом на Київщину.
Реактивний БпЛА в р-ні Чорнобиля південно-західним курсом у напрямку Житомирщини.
Реактивний БпЛА заходить на Київ зі сторони Коцюбинського
Ще реактивні БпЛА у напрямку Очакова з Чорного моря.
Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини західним курсом у напрямку Київщини
Зазначимо, що у столиці зараз лунає повітряна тривога.
Нагадаємо, росіяни вранці, 16 вересня, атакували Київ ударними безпілотниками. У Святошинському районі сталося загоряння складської будівлі через ворожу атаку.