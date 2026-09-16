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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3213
Час на прочитання
1 хв

На Україну зрання летять реактивні дрони, у Києві пролунали вибухи: що і де зараз атакує (мапа)

Окупанти зрання влаштували повітряну атаку по українських містах.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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"Шахед"

"Шахед" / © ТСН

Сьогодні, 16 вересня, росіяни запустили по Україні з різних напрямків ударні дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Що у небі зараз і куди летить:

  • Реактивний БпЛА північніше Лисянки (Черкащина) північним курсом на Київщину.

  • Реактивний БпЛА в р-ні Чорнобиля південно-західним курсом у напрямку Житомирщини.

  • Реактивний БпЛА заходить на Київ зі сторони Коцюбинського

  • Ще реактивні БпЛА у напрямку Очакова з Чорного моря.

  • Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини західним курсом у напрямку Київщини

Зазначимо, що у столиці зараз лунає повітряна тривога.

Нагадаємо, росіяни вранці, 16 вересня, атакували Київ ударними безпілотниками. У Святошинському районі сталося загоряння складської будівлі через ворожу атаку.

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