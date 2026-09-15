Випробування перехоплювачів реактивних «Шахедів»: що відомо / © tsn.ua

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На початку липня українські військові запросили велику групу виробників випробувати нове покоління перехоплювачів, розроблених для протидії реактивним ударним безпілотникам, які Росія використовувала з руйнівними наслідками в останні місяці.

За словами двох джерел Reuters, знайомих з навчаннями, вони пройшли не за планом.

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За інформацією видання, багато безпілотників-перехоплювачів виявилися важкокерованими на швидкостях, які іноді перевищували 400 кілометрів на годину. Деякі з них впали на сусідні поля і ліси.

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Ці навчання підкреслили виклик, з яким стикається Україна, готуючи чергову зиму без достатньої кількості західних засобів протиповітряної оборони для протидії російським балістичним ракетам та без чіткої відповіді на швидші й потужніші безпілотники Москви.

Згідно з даними українського військового, з якими ознайомилося агентство Reuters, Росія збільшила використання реактивних безпілотників приблизно вшестеро протягом трьох місяців цього літа.

Багато чого може змінитися за два місяці в конфлікті, що характеризується швидкими технологічними інноваціями. Але Reuters нагадує, що у п’ятницю високопоставлений військовий, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін відкрито поскаржився, що в ключовій галузі реактивних безпілотників Київ відстає.

Юрій Черевашенко, заступник командувача Повітряних сил України, визнав труднощі з розробкою швидших безпілотників-перехоплювачів, але сказав, що Україна близька до впровадження низки серійних і недорогих рішень.

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«Я впевнений, що незабаром ми зможемо повністю розвинути клас зброї, яка буде ефективною для протидії реактивним БпЛА», — сказав він агентству Reuters.

Черевашенко заявив, що райони Києва та його околиць, а також Одеса, головний центр морського експорту України, зазнали основного удару нападів.

За його словами, в деяких випадках відсоток безпілотників на реактивних двигунах уже перевищує 70%.

Борис Долина, командир роти безпілотників-перехоплювачів, сказав виданню, що іноді вдається уразити певні моделі реактивних безпілотників, коли вони сповільнюються для маневрування, але попередив, що Росія вже розгортає та вдосконалює бортові системи, які виявляють об’єкти, що наближаються, і автоматично прискорюються.

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В Україні вже є понад тисячу навчених екіпажів безпілотників-перехоплювачів. Компанії поспішають створювати швидші перехоплювачі, деякі з яких оснащені реактивними двигунами, але як показали невдалі липневі випробування, прогрес є нерівномірним.

Одне джерело в українській галузі безпілотників повідомило, що деякі прототипи можуть бути занадто великими та повільними для розгортання в бойових умовах, де можливості для ураження швидкорухомих цілей короткі.

Заява президента

Водночас президент Зеленський у своєму відеозверненні за 15 вересня заявив про «гарну новину про перехоплювачі проти реактивних „Шахедів“».

«Ще одна розробка проходить випробування. Це наша розробка, українська — є збиття, „Шахед“ уражено. Але треба ще деякі технічні речі доопрацювати. Потрібно трохи часу. Триває робота й інших наших розробників. Ми чекаємо на робочий інструмент. Дуже важливо, щоб було достатньо всіх форматів захисту від ударних дронів», — сказав глава держави.

Раніше повідомлялося, що українські розробники успішно випробували новий безпілотник-перехоплювач, призначений для знищення російських реактивних дронів.

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