ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
357
Час на прочитання
3 хв

Україна випробувала нові перехоплювачі проти реактивних дронів РФ, але тестування пройшли не за планом — Reuters

У Reuters розповіли деталі випробувань українських перехоплювачів реактивних «Шахедів».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Випробування перехоплювачів реактивних «Шахедів»: що відомо

Випробування перехоплювачів реактивних «Шахедів»: що відомо / © tsn.ua

На початку липня українські військові запросили велику групу виробників випробувати нове покоління перехоплювачів, розроблених для протидії реактивним ударним безпілотникам, які Росія використовувала з руйнівними наслідками в останні місяці.

За словами двох джерел Reuters, знайомих з навчаннями, вони пройшли не за планом.

За інформацією видання, багато безпілотників-перехоплювачів виявилися важкокерованими на швидкостях, які іноді перевищували 400 кілометрів на годину. Деякі з них впали на сусідні поля і ліси.

Ці навчання підкреслили виклик, з яким стикається Україна, готуючи чергову зиму без достатньої кількості західних засобів протиповітряної оборони для протидії російським балістичним ракетам та без чіткої відповіді на швидші й потужніші безпілотники Москви.

Згідно з даними українського військового, з якими ознайомилося агентство Reuters, Росія збільшила використання реактивних безпілотників приблизно вшестеро протягом трьох місяців цього літа.

Багато чого може змінитися за два місяці в конфлікті, що характеризується швидкими технологічними інноваціями. Але Reuters нагадує, що у п’ятницю високопоставлений військовий, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін відкрито поскаржився, що в ключовій галузі реактивних безпілотників Київ відстає.

Юрій Черевашенко, заступник командувача Повітряних сил України, визнав труднощі з розробкою швидших безпілотників-перехоплювачів, але сказав, що Україна близька до впровадження низки серійних і недорогих рішень.

«Я впевнений, що незабаром ми зможемо повністю розвинути клас зброї, яка буде ефективною для протидії реактивним БпЛА», — сказав він агентству Reuters.

Черевашенко заявив, що райони Києва та його околиць, а також Одеса, головний центр морського експорту України, зазнали основного удару нападів.

За його словами, в деяких випадках відсоток безпілотників на реактивних двигунах уже перевищує 70%.

Борис Долина, командир роти безпілотників-перехоплювачів, сказав виданню, що іноді вдається уразити певні моделі реактивних безпілотників, коли вони сповільнюються для маневрування, але попередив, що Росія вже розгортає та вдосконалює бортові системи, які виявляють об’єкти, що наближаються, і автоматично прискорюються.

В Україні вже є понад тисячу навчених екіпажів безпілотників-перехоплювачів. Компанії поспішають створювати швидші перехоплювачі, деякі з яких оснащені реактивними двигунами, але як показали невдалі липневі випробування, прогрес є нерівномірним.

Одне джерело в українській галузі безпілотників повідомило, що деякі прототипи можуть бути занадто великими та повільними для розгортання в бойових умовах, де можливості для ураження швидкорухомих цілей короткі.

Заява президента

Водночас президент Зеленський у своєму відеозверненні за 15 вересня заявив про «гарну новину про перехоплювачі проти реактивних „Шахедів“».

«Ще одна розробка проходить випробування. Це наша розробка, українська — є збиття, „Шахед“ уражено. Але треба ще деякі технічні речі доопрацювати. Потрібно трохи часу. Триває робота й інших наших розробників. Ми чекаємо на робочий інструмент. Дуже важливо, щоб було достатньо всіх форматів захисту від ударних дронів», — сказав глава держави.

Раніше повідомлялося, що українські розробники успішно випробували новий безпілотник-перехоплювач, призначений для знищення російських реактивних дронів.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie