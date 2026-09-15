Зеленський розкрив, що відбувається з "енергетичним перемир’ям" з Росією

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Попри заяви Дональда Трампа про ймовірне припинення атак на критичну інфраструктуру між Україною та Росією немає жодного «енергетичного перемир’я».

Про це в інтерв’ю CBS News заявив президент Володимир Зеленський.

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Чи є між Україною та Росією «енергетичне перемир’я» — Зеленський відповів

За його словами, Україна лише відповідає на дії агресора і ніколи не завдає ударів першою, оскільки з позиції слабкості вести будь-які переговори з Кремлем неможливо.

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«Ні, Путін не поважає, не бачить і навіть не думає про те, як вести переговори зі слабкими людьми. Ось чому ми відповідаємо», — наголосив Зеленський.

Президент розповів, що тему захисту нафтопереробних заводів та інших ресурсів порушували американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час візиту до Києва, посилаючись на повідомлення Дональда Трампа.

У відповідь українська сторона чітко пояснила свою позицію та принципову різницю в понятті «енергетика» для обох країн.

«Ми готові до енергетичного перемир’я, але ви маєте зрозуміти, що це означає для нас. Для Путіна енергетика — це продаж нафти й газу. Для нас енергетика — це забезпечення електроенергією нашого народу. Ось і все», — підсумував Зеленський.

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Енергетичне перемир’я України з Росією — останні новини

Нагадаємо, Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що Україна та РФ фактично погодилися на енергетичне перемир’я. За його словами, дві країни погодилися не завдавати ударів по енергетичних об’єктах.

Згодом Зеленський відповів, що Україна дійсно готова не бити по Росії, але за умови, що Москва припинить атакувати енергетику, критичну інфраструктуру та транспортування продовольства.

Згодом у Кремлі звинуватили Україну, що нібито саме вона не зможе дотримуватися відповідних вимог під час «енергетичного перемир’я».

До слова, в МЗС України заявили, що Україна підтримує зусилля США щодо досягнення домовленості про енергетичне перемир’я з Росією та готова працювати над її реалізацією.

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