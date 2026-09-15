"Думаю, вони знали": Зеленський про удар РФ по потягу з американцями

Зеленський припустив, що РФ знала про американців у потязі перед ударом / © Associated Press

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Москва могла знати про присутність американців та європейської делегації у пасажирському потязі, по якому днями вдарив російський безпілотник.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в ексклюзивному інтерв’ю CBS News.

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За словами Зеленського, він не виключає, що російська сторона знала про склад делегації, яка перебувала у потязі.

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«Можливо, вони не знали, що там були якісь американці, або, можливо, навпаки, вони знали, бо я їм не довіряю. Я думаю, що вони знали», — сказав Зеленський CBS News.

Президент пов’язує удар із присутністю у потязі великої міжнародної делегації.

«Ось чому європейці, американці, велика делегація були в цьому поїзді, і вони напали», — заявив він.

Російська атака на потяг біля кордону з Польщею: що відомо

Нагадаємо, удар по потягу стався в неділю, 13 вересня. Російський безпілотник влучив у пасажирський поїзд, яким їхали іноземні високопосадовці під час візиту до України. На Волинській митниці підтвердили російську атаку в районі пункту пропуску «Ягодин».

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Серед пасажирів були представники Європи та колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус. Після атаки делегації довелося евакуюватися неподалік польського кордону.

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