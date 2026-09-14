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Атака РФ на поїзд біля кордону: дві причини, чому удар викликає серйозну тривогу
Заходу та європейським посадовцям буде складно сприймати цей інцидент з атакою російського дрона на поїзд біля Польщі інакше, ніж як серйозну та навмисну ескалацію з боку Москви.
Під час атаки РФ на пункт пропуску «Ягодин» на Волині неподалік кордону з Польщею 13 вересня перебувало кілька пасажирських потягів, зокрема з дипломатами. Цей інцидент є надзвичайно тривожним сигналом.
Про це йдеться в аналізи кореспондента Sky News Айвора Беннета.
За його словами, особливе занепокоєння викликає те, що Ягодин розташований лише за два кілометри від польського кордону.
«Це територія НАТО», — наголосив журналіст.
По-друге, наголошують у статті, цією залізничною лінією «часто користуються іноземні делегації, коли виїжджають з України до Польщі».
«Гадаю, можна з упевненістю сказати, що Москва знала про те, що ці високопосадовці та чиновники перебували в Києві протягом вихідних на цій конференції. Вона мала знати, що вони виїжджатимуть цією залізницею приблизно в той час», — додає Беннет.
Аналітик наголошує, що Заходу та європейським посадовцям буде складно сприймати цей інцидент інакше, ніж як серйозну та навмисну ескалацію з боку Москви.
Нагадаємо, внаслідок атаки близко 05:00 13 вересня було пошкоджено локомотив пасажирського поїзда «Київ — Варшава». В «Укрзалізниці» уточнили, що російський удар стався на станції Ягодин, що приблизно за два кілометри від польського кордону.
Стало відомо, що на станції перед ударом РФ був дипломатичний поїзд, яким після участі в конференції YES у Києві європейські високопосадовці поверталися до Польщі. Скред них були колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон, радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер і ексглава ЦРУ Девід Петреус.