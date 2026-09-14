Зеленський планує зустріч із Трампом: де та коли вона відбудеться

Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку наступного тижня. Ключовими темами, за його словами, стануть морське та енергетичне перемир’я.

Про це глава держави заявив в телеефірі під час візиту до Канади, передає Укрінформ.

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«Ми відкриті до відповідного морського перемир’я, плюс енергетичне перемир’я. Я збираюсь все це обговорити. Я вже про це говорив з Президентом США. Якщо це буде співпадати і з його планами, якщо у мене вийде прилетіти в Нью-Йорк, то саме навколо цього зараз розмова. Ми говоримо про 20-ті числа (вересня — ред.) — 21, 22, 23. (…) Дай Бог, щоб у нас вийшло зустрітись», — розповів Зеленський.

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Президент додав, що якщо російський диктатор Володимир Путін не хоче повного перемир’я, то потрібне хоча б зернове й енергетичне. «Тим більше, що така кількість країн підтримує відповідний трек», — зазначив він.

Як повідомлялося, раніше Зеленський заявив, що Україна готова до пошуку компромісів з Росією у питаннях експорту зерна та енергетики, але наголосив, що кроки мають зробити обидві країни.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що Україна через проблеми з логістикою у серпні експортувала лише 20% зернових культур від потенційного обсягу.

Світові ціни на пшеницю зросли майже до трирічного максимуму через удари Росії та України по чорноморській інфраструктурі. Поточна вартість продовольчої пшениці на європейській біржі Euronext (MATIF) станом на 20 серпня — €226,75 за тонну за найближчим вересневим контрактом та €236,75 за тонну за грудневим контрактом, що в еквіваленті дорівнює приблизно $275 за тонну.

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Водночас українські удари по логістичних центрах обвалили експорт російського зерна.

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