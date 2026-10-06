РФ готує новий масований удар найближчим часом — Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив про оновлену інформацію від розвідки про підготовку росіянами масованого удару найближчим часом.

Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення за 6 жовтня.

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«Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару. Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе. Будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку. Українські служби, наші Повітряні Сили готові до реагування, і настільки, наскільки це дозволять наші засоби захисту», — повідомив Зеленський.

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За даними деяких моніторингових каналів, масований обстріл України може відбутися вже цієї ночі, в ніч на 7-ме жовтня. Орієнтовно, Росія може застосувати 70 крилатих та 32 балістичних ракет. Основними напрямками удару вказано Київщину, Житомирщину та Львівщину, проте ця інформація неофіційна і потребує підтвердження.

Інший канал припускає, що удар може бути у найближчі дві ночі.

«Бомбардувальники Ту-95мс, Ту-160 виконали передислокації протягом доби та готові до бойових вильотів сьогодні вночі-завтра. Очікуємо у найближчі 2 ночі масований комбінований удар з застосуванням ±35 балістичних ракет та десятків крилатих ракет з реактивними БпЛА», — пише Телеграм канал «ППО Радар»

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