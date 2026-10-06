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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Біля берегів Сочі спалахнув танкер, який віз нафту до Індії — соцмережі (фото, відео)

Біля берегів російського Сочі спалахнула масштабна пожежа на нафтовому танкері, який належить до «тіньового флоту» РФ та перебуває під українськими санкціями.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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У Сочі палає підсанкційний нафтовий танкер РФ: деталі пожежі

У Сочі палає підсанкційний нафтовий танкер РФ: деталі пожежі

Біля берегів російського Сочі (Краснодарський край) у морі спалахнула масштабна пожежа на танкері.

Про це повідомляють телеграм-канали ASTRA і Exilenova+.

«У місті Сочі місцеві жителі фіксують масштабну пожежу на одному з танкерів, що перебував в акваторії порту. Водночас зазначається, що звуків вибуху чи повітряної тривоги не було», — пишуть у Exilenova+.

За даними російських пропагандистських пабліків, пожежа, попередньо, почалася після атаки безекіпажного катера. Проте Сили оборони поки не підтверджували це.

Удар по танкеру біля Сочі

Удар по танкеру біля Сочі

За даними прокремлівського пабліка Mash, судно перевозило сиру нафту з Новоросійська до Індії та було завантажено «майже під зав’язку».

Згодом стало відомо, що це горить нафтовий танкер AFRAMAX RIO. Він «ходить» під прапором Ліберії і включений до списку санкцій України як судно «тіньового флоту» РФ, але не значиться у списках санкцій ЄС.

2024–2026 років танкер неодноразово вивозив нафту з російських портів. У списку адрес доставлення, крім Індії — Сінгапур та Саудівська Аравія.

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