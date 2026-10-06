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Біля берегів Сочі спалахнув танкер, який віз нафту до Індії — соцмережі (фото, відео)
Біля берегів російського Сочі спалахнула масштабна пожежа на нафтовому танкері, який належить до «тіньового флоту» РФ та перебуває під українськими санкціями.
Біля берегів російського Сочі (Краснодарський край) у морі спалахнула масштабна пожежа на танкері.
Про це повідомляють телеграм-канали ASTRA і Exilenova+.
«У місті Сочі місцеві жителі фіксують масштабну пожежу на одному з танкерів, що перебував в акваторії порту. Водночас зазначається, що звуків вибуху чи повітряної тривоги не було», — пишуть у Exilenova+.
За даними російських пропагандистських пабліків, пожежа, попередньо, почалася після атаки безекіпажного катера. Проте Сили оборони поки не підтверджували це.
За даними прокремлівського пабліка Mash, судно перевозило сиру нафту з Новоросійська до Індії та було завантажено «майже під зав’язку».
Згодом стало відомо, що це горить нафтовий танкер AFRAMAX RIO. Він «ходить» під прапором Ліберії і включений до списку санкцій України як судно «тіньового флоту» РФ, але не значиться у списках санкцій ЄС.
2024–2026 років танкер неодноразово вивозив нафту з російських портів. У списку адрес доставлення, крім Індії — Сінгапур та Саудівська Аравія.