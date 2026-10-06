Чума в РФ: росіяни прибирають новини про хворобу і змінюють причини смерті науковиці

Чума в РФ

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Російські чиновники спочатку повідомляли про можливий випадок чуми, але згодом ці заяви почали зникати, а федеральна влада озвучила іншу версію смерті жінки.

На розбіжності у повідомленнях звернув увагу Newsweek.

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3 жовтня чиновники в Байкальську попередили жителів не їхати до сусіднього Шелехова. Причиною назвали повідомлення про чуму. Згодом цей допис було видалено.

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Паралельно телеканал REN TV прибрав п’ять своїх публікацій, у яких згадувалася чума.

Ще одну версію спочатку оприлюднив очільник Бурятії Олексій Циденов. Він написав, що жінка померла від чуми. Пізніше чиновник відредагував свій допис і змінив формулювання: тепер ішлося про те, що жінка могла померти від чуми.

Федеральна влада назвала іншу причину смерті

Згодом федеральна влада Росії представила інше пояснення смерті. Замість чуми там заявили про пневмонію невідомої етіології, тобто запалення легень, причину якого не встановлено.

Протягом короткого часу щодо одного випадку з’явилося кілька різних формулювань від безпосередньо заяви про смерть від чуми до припущення про можливу чуму, а потім — до версії про пневмонію невідомого походження.

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Рубіо вимагає від Москви пояснень

На ситуацію відреагував держсекретар США Марко Рубіо.

У вівторок, 6 жовтня, під час виступу в Ісландії він заявив, що Росія має надати більше інформації про смерть жінки. За словами Рубіо, Сполучені Штати стежать за ситуацією «дуже уважно, годину за годиною».

Саме розбіжність між першими повідомленнями про чуму російських чиновників і подальшим федеральним поясненням стала приводом для запитань щодо того, що насправді сталося.

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