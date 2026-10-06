Володимир Зеленський провів засідання Ставки / © Офіс президента України

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Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якій обговорили можливість дзеркально відповідати на російські удари.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

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Під час засідання учасники заслухали детальні доповіді щодо спроможностей систем РЕБ та їхнього застосування для прикриття об’єктів критичної інфраструктури.

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«Саме цей компонент нашої оборони забезпечує значну частину знешкодження російських "Шахедів". Визначили додаткові завдання для ЗСУ та виробників — масштабуємо найбільш ефективні підходи», — зазначив президент.

РФ продовжує імпортувати обладнання для виробництва зброї

Також була доповідь ГУР щодо технологічних пріоритетів росіян, а також про відповідне постачання до Росії критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї.

«Щодо цього будуть підготовлені наші нові пакети санкцій, ГУР надасть свої пропозиції Кабінету міністрів та РНБО. Працюємо і щодо синхронізації наших санкцій в юрисдикціях партнерів», — запевнив Зеленський.

Дзеркальні удари: далекобійні дрони на наступний рік

Окремим блоком Ставки стало планування забезпечення українських сил далекобійними безпілотниками на наступний рік.

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«Головний критерій — у нас має бути здатність дзеркально відповідати на російські удари», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський сьогодні, 6 жовтня, попередив, що росіяни готують масований удар.

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