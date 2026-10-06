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Принцеса Олександра Ганноверська у скромному луку приїхала на шоу Chanel
Принцеса Олександра Ганноверська з'явилася на публіці вперше після того, як оголосила про свої заручини.
Раніше минулого місяця принцеса оголосила, що виходить заміж за Бена Сільвестра Штраутманна, з яким перебуває у стосунках уже десять років. Дівчина також показала свою заручну каблучку з жовтим діамантом.
Олександра приїхала на показ колекції Chanel сезону весна-літо 2027 у рамках Тижня моди в Парижі разом зі своєю сестрою Шарлоттою Казірагі.
Вона одягла чорний джемпер у поєднанні зі штанями зі стрілками та туфлями із замші від Chanel на квадратних підборах. На плечі у принцеси була невелика сумка, вона доповнила лук кількома золотими браслетами на зап'ясті, чорним манікюром та легким макіяжем на обличчі, а волосся розпустила.
Нагадаємо, співачка Дуа Ліпа також у яскравому костюмі з пір'ям з'явилася на показі Chanel.