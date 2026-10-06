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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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134
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1 хв

Принцеса Олександра Ганноверська у скромному луку приїхала на шоу Chanel

Принцеса Олександра Ганноверська з'явилася на публіці вперше після того, як оголосила про свої заручини.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Олександра Ганноверська

Принцеса Олександра Ганноверська / © Getty Images

Раніше минулого місяця принцеса оголосила, що виходить заміж за Бена Сільвестра Штраутманна, з яким перебуває у стосунках уже десять років. Дівчина також показала свою заручну каблучку з жовтим діамантом.

Олександра приїхала на показ колекції Chanel сезону весна-літо 2027 у рамках Тижня моди в Парижі разом зі своєю сестрою Шарлоттою Казірагі.

Принцеса Олександра Ганноверська / © Getty Images

Принцеса Олександра Ганноверська / © Getty Images

Вона одягла чорний джемпер у поєднанні зі штанями зі стрілками та туфлями із замші від Chanel на квадратних підборах. На плечі у принцеси була невелика сумка, вона доповнила лук кількома золотими браслетами на зап'ясті, чорним манікюром та легким макіяжем на обличчі, а волосся розпустила.

Нагадаємо, співачка Дуа Ліпа також у яскравому костюмі з пір'ям з'явилася на показі Chanel.

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