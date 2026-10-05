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- Шоу-бізнес
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У блейзері та туфлях на підборах: Ніколь Кідман відвідала показ Chanel
Акторка Ніколь Кідман приїхала на Паризький тиждень моди.
59-річна Кідман приїхала подивитися показ жіночої колекції Chanel сезону весна-літо 2027 у рамках Тижня моди в Парижі.
Зірка мала елегантний вигляд у подовженому двобортному блейзері від Chanel, який доповнила чорними колготами, сатиновими туфлями-човниками на високих підборах і лакованою сумкою із крокодилячої шкіри бордового кольору.
Кідман розпустила біляве волосся, зробила легкий макіяж і доповнила образ годинником на зап’ясті та каблучкою від Chanel на пальці. Вона усміхалася, позуючи перед фотографами.
Нагадаємо, раніше ми показували, як 18-річна дочка Ніколь Кідман вийшла на подіум на показі Valentino.