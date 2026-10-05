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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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165
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1 хв

У блейзері та туфлях на підборах: Ніколь Кідман відвідала показ Chanel

Акторка Ніколь Кідман приїхала на Паризький тиждень моди.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Getty Images

59-річна Кідман приїхала подивитися показ жіночої колекції Chanel сезону весна-літо 2027 у рамках Тижня моди в Парижі.

Зірка мала елегантний вигляд у подовженому двобортному блейзері від Chanel, який доповнила чорними колготами, сатиновими туфлями-човниками на високих підборах і лакованою сумкою із крокодилячої шкіри бордового кольору.

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Кідман розпустила біляве волосся, зробила легкий макіяж і доповнила образ годинником на зап’ясті та каблучкою від Chanel на пальці. Вона усміхалася, позуючи перед фотографами.

Нагадаємо, раніше ми показували, як 18-річна дочка Ніколь Кідман вийшла на подіум на показі Valentino.

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