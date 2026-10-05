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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
2 хв

У білій сукні з вирізом на талії: Керрі Вашингтон позувала в обіймах Бена Аффлека на прем’єрі

Акторка доповнила елегантний образ блискучим клатчем із зебровим візерунком.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Бен Аффлек і Керрі Вашингтон

Бен Аффлек і Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон відвідала прем’єру кримінального трилера Netflix «Тварини» (Animals) у театрі Westwood Village в Лос-Анджелесі. Перед фотографами вона позувала разом із Беном Аффлеком, який став режисером стрічки і виконав одну з головних ролей.

Бен Аффлек і Керрі Вашингтон / © Associated Press

Бен Аффлек і Керрі Вашингтон / © Associated Press

Для цієї події Керрі обрала білу сукню максі з асиметричним верхом на одне плече з курортної колекції Carolina Herrera 2027. Вбрання також мало фігурний виріз на талії і довгу пряму спідницю. Взута вона була у білі туфлі-човники.

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Аутфіт акторка доповнила клатчем Judith Leiber, інкрустованим стразами, з принтом «зебра». З прикрас вона обрала діамантові сережки і велику каблучку Checkmate від David Webb із чорною емаллю та діамантами.

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Волосся Вашингтон зібрала у гладкий пучок, зробила макіяж з пишними віями і бежевою помадою, а також нюдовий манікюр.

Аффлек постав у темно-синьому двобортному костюмі, смугастій сорочці з контрастним білим коміром і синій краватці. Образ він доповнив нагрудною хустинкою й чорними шкіряними туфлями. Під час спільного позування Бен обіймав Керрі за талію і щось їй шепотів на вухо.

Бен Аффлек і Керрі Вашингтон / © Associated Press

Бен Аффлек і Керрі Вашингтон / © Associated Press

Бен Аффлек і Керрі Вашингтон / © Associated Press

Бен Аффлек і Керрі Вашингтон / © Associated Press

«Тварини» розповідають про кандидата на посаду мера Лос-Анджелеса і його дружину, чийого сина викрадають. Намагаючись урятувати дитину й зібрати викуп, подружжя змушене ухвалювати складні рішення та розкривати таємниці, які можуть зруйнувати їхнє життя. Головних героїв зіграли Аффлек і Вашингтон.

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