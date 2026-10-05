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- Шоу-бізнес
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У білій сукні з вирізом на талії: Керрі Вашингтон позувала в обіймах Бена Аффлека на прем’єрі
Акторка доповнила елегантний образ блискучим клатчем із зебровим візерунком.
Керрі Вашингтон відвідала прем’єру кримінального трилера Netflix «Тварини» (Animals) у театрі Westwood Village в Лос-Анджелесі. Перед фотографами вона позувала разом із Беном Аффлеком, який став режисером стрічки і виконав одну з головних ролей.
Для цієї події Керрі обрала білу сукню максі з асиметричним верхом на одне плече з курортної колекції Carolina Herrera 2027. Вбрання також мало фігурний виріз на талії і довгу пряму спідницю. Взута вона була у білі туфлі-човники.
Аутфіт акторка доповнила клатчем Judith Leiber, інкрустованим стразами, з принтом «зебра». З прикрас вона обрала діамантові сережки і велику каблучку Checkmate від David Webb із чорною емаллю та діамантами.
Волосся Вашингтон зібрала у гладкий пучок, зробила макіяж з пишними віями і бежевою помадою, а також нюдовий манікюр.
Аффлек постав у темно-синьому двобортному костюмі, смугастій сорочці з контрастним білим коміром і синій краватці. Образ він доповнив нагрудною хустинкою й чорними шкіряними туфлями. Під час спільного позування Бен обіймав Керрі за талію і щось їй шепотів на вухо.
«Тварини» розповідають про кандидата на посаду мера Лос-Анджелеса і його дружину, чийого сина викрадають. Намагаючись урятувати дитину й зібрати викуп, подружжя змушене ухвалювати складні рішення та розкривати таємниці, які можуть зруйнувати їхнє життя. Головних героїв зіграли Аффлек і Вашингтон.