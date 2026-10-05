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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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464
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РФ зруйнувала підприємство "КУСУМ" у Сумах: що буде з ліками

Російський удар по Сумах зруйнував завод фармацевтичної компанії «КУСУМ» та забрав життя його працівника.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Ліки

Ліки / © Credits

Через російський обстріл Сум 4 жовтня було зруйновано завод фармацевтичної компанії «КУСУМ». Під час атаки загинув інженер Євген Мірошниченко, який працював на підприємстві з 2009 року.

Про це повідомила пресслужба компанії на своїй офіційній сторінці.

Щоб ліки й надалі безперебійно надходили в Україну, компанія перенесе частину виробництва на свої заводи за кордоном. Крім українського заводу, компанія має потужності в індійських містах Індор та Бхіваді. У «КУСУМ» кажуть, що зможуть це зробити, якщо їм не заважатимуть бюрократичні перепони.

«Зруйновано підприємство, яке виробляло життєво необхідні для українців лікарські засоби. Тому сьогодні одне з наших ключових завдань — зробити все можливе, щоб українські пацієнти й надалі мали безперебійний доступ до необхідних ліків», — зазначили у пресслужбі.

Фармацевтична компанія «КУСУМ» працює в Україні з 1996 року. На її зруйнованому заводі в Сумах виготовляли ліки для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, діабетом і патологіями шлунково-кишкового тракту, а також протиалергійні засоби та препарати від кашлю.

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Нагадаємо, у серпні-вересні жителі деяких регіонів України зіткнулися з труднощами під час пошуку певних медикаментів в аптеках. У Міністерстві охорони здоров’я прокоментували ситуацію та запевнили, що ознак системного дефіциту ліків по країні наразі немає.

Раніше си писали, що російські війська вдень 4 жовтня знову завдали масованого авіаудару по Сумах. Близько 14:00 ворог атакував місто шістьма керованими авіабомбами.

Це вже не перший масований удар по місту. Вранці 4 жовтня російські війська атакували Сумську громаду п’ятьма КАБами.

Також 3 жовтня, Росія також атакувала Суми чотирма керованими авіабомбами.

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