Суми після атаки РФ / © ДСНС

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Вдень 27 вересня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Сумах. Попередньо зафіксовано три влучання у Зарічному районі міста.

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.

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«Сьогодні близько 15:00 у Зарічному районі міста попередньо зафіксовано три удари керованими авіабомбами», — сказав він.

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За його словами, внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще п’ятеро людей постраждали, серед них — 12-річна дитина.

Водночас Кобзар пізніше повідомив, що серед загиблих є 16-річна дівчина.

Наслідки атаки на Суми / © ДСНС

Удар по території дитячого будинку: серед загиблих — 16-річна дівчина

Один із ударів армії РФ припав на територію спеціалізованого дитячого будинку.

РФ атакує Суми / © ДСНС

«Сьогодні вдень росіяни трьома авіабомбами вдарили по центральній частині міста. Одне з влучань — по території спеціалізованого дитячого будинку. Цілеспрямована атака проти маленьких життів. На жаль, відомо про двох загиблих людей від цього обстрілу. Серед них — 16-річна дівчина. Світла памʼять та співчуття близьким. Щонайменше пʼятеро людей поранені. Усім надається необхідна допомога.», — повідомили в ДСНС.

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Останніми тижнями росіяни майже безперервно атакують цивільну інфраструктуру. Напередодні під ударами опинилися школи та дитячий садочок у Києві та Київській області. Сьогодні, 27 вересня, у столиці серед постраждалих від обстрілів теж є діти.

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