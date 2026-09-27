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Росіяни вдарили авіабомбами по великому місту — влучили у дитбудинок: є загиблі та поранені (фото)
Російські війська вдень 27 вересня вдарили по Сумах трьома керованими авіабомбами. Є двоє загиблих і п’ятеро постраждалих.
Вдень 27 вересня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Сумах. Попередньо зафіксовано три влучання у Зарічному районі міста.
Про це повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.
«Сьогодні близько 15:00 у Зарічному районі міста попередньо зафіксовано три удари керованими авіабомбами», — сказав він.
За його словами, внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще п’ятеро людей постраждали, серед них — 12-річна дитина.
Водночас Кобзар пізніше повідомив, що серед загиблих є 16-річна дівчина.
Удар по території дитячого будинку: серед загиблих — 16-річна дівчина
Один із ударів армії РФ припав на територію спеціалізованого дитячого будинку.
«Сьогодні вдень росіяни трьома авіабомбами вдарили по центральній частині міста. Одне з влучань — по території спеціалізованого дитячого будинку. Цілеспрямована атака проти маленьких життів. На жаль, відомо про двох загиблих людей від цього обстрілу. Серед них — 16-річна дівчина. Світла памʼять та співчуття близьким. Щонайменше пʼятеро людей поранені. Усім надається необхідна допомога.», — повідомили в ДСНС.
Останніми тижнями росіяни майже безперервно атакують цивільну інфраструктуру. Напередодні під ударами опинилися школи та дитячий садочок у Києві та Київській області. Сьогодні, 27 вересня, у столиці серед постраждалих від обстрілів теж є діти.