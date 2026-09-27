ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2676
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили авіабомбами по великому місту — влучили у дитбудинок: є загиблі та поранені (фото)

Російські війська вдень 27 вересня вдарили по Сумах трьома керованими авіабомбами. Є двоє загиблих і п’ятеро постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Росіяни вдарили авіабомбами по великому місту — влучили у дитбудинок: є загиблі та поранені (фото)

Суми після атаки РФ / © ДСНС

Вдень 27 вересня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Сумах. Попередньо зафіксовано три влучання у Зарічному районі міста.

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.

«Сьогодні близько 15:00 у Зарічному районі міста попередньо зафіксовано три удари керованими авіабомбами», — сказав він.

За його словами, внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще п’ятеро людей постраждали, серед них — 12-річна дитина.

Водночас Кобзар пізніше повідомив, що серед загиблих є 16-річна дівчина.

Наслідки атаки на Суми / © ДСНС

Наслідки атаки на Суми / © ДСНС

Удар по території дитячого будинку: серед загиблих — 16-річна дівчина

Один із ударів армії РФ припав на територію спеціалізованого дитячого будинку.

РФ атакує Суми / © ДСНС

РФ атакує Суми / © ДСНС

«Сьогодні вдень росіяни трьома авіабомбами вдарили по центральній частині міста. Одне з влучань — по території спеціалізованого дитячого будинку. Цілеспрямована атака проти маленьких життів. На жаль, відомо про двох загиблих людей від цього обстрілу. Серед них — 16-річна дівчина. Світла памʼять та співчуття близьким. Щонайменше пʼятеро людей поранені. Усім надається необхідна допомога.», — повідомили в ДСНС.

Останніми тижнями росіяни майже безперервно атакують цивільну інфраструктуру. Напередодні під ударами опинилися школи та дитячий садочок у Києві та Київській області. Сьогодні, 27 вересня, у столиці серед постраждалих від обстрілів теж є діти.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie