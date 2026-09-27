Де не можна садити малину, бо вона не приживеться: 5 найгірших місць на присадибній ділянці

Де краще садити малину

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Малина здається невибагливою культурою, але навіть якісний саджанець може погано рости, якщо вибрати для нього невдале місце. Кущам потрібні достатньо сонця, волога без застою води та родючий ґрунт. Якщо порушити ці умови, малина може повільно розвиватися, хворіти й давати дрібні ягоди. Тому перед садінням варто знати не лише де краще садити малину, а й яких ділянок у саду потрібно уникати.

У глибокій тіні під деревами

Одне з найгірших місць для малини — ділянка, куди майже не потрапляє сонячне світло. Особливо небажано садити кущі безпосередньо під густими кронами великих дерев.

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Через нестачу світла пагони витягуються, кущ слабшає, а врожайність знижується. До того ж дерева забирають із ґрунту значну частину вологи та поживних речовин.

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Для садіння малини на ділянці краще вибирати добре освітлене місце, де рослина отримуватиме достатньо сонця протягом дня.

У низині, де накопичується вода

Малина любить вологий ґрунт, але не переносить постійного перезволоження. Якщо після дощу вода довго стоїть на ділянці, коріння може страждати від нестачі повітря та загнивати. Саме тому низини, заболочені місця та ділянки з високим рівнем ґрунтових вод — невдале місце для малини.

Якщо іншої ділянки немає, проблему іноді вирішують садінням на підняті грядки або гребені. Але садити кущі просто на місці, де регулярно застоюється вода, не варто.

Там, де постійно гуляє сильний вітер

Відкритий простір без жодного захисту також не найкращий варіант. Сильні пориви вітру можуть ламати пагони, пересушувати ґрунт і створювати додаткове навантаження на кущі. Особливо це важливо для молодих саджанців малини, які ще не встигли добре вкоренитися.

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Оптимально розміщувати малинник у захищеному від сильних вітрів місці, наприклад біля огорожі. Водночас не варто садити кущі впритул до суцільного паркану — між ними має залишатися достатньо простору для циркуляції повітря.

На виснаженому або важкому ґрунті

Ще одна причина, чому малина не приживається, — невідповідний ґрунт. На дуже важкій глинистій землі коріння може страждати від нестачі повітря, а на надто бідному ґрунті рослині бракуватиме поживних речовин для активного зростання.

Перед садінням землю бажано підготувати: очистити від бур’янів, розпушити та за потреби покращити її структуру органічними добривами.

Важливо також не садити малину на місці, де ґрунт виснажений багаторічними культурами й давно не отримував органічних речовин.

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Після деяких ягідних культур

Не варто бездумно переносити малинник на ділянку, де нещодавно росли інші культури, які мають спільні хвороби та шкідників. Особливо небажаним попередником може бути стара малина: у ґрунті та рослинних рештках можуть залишатися збудники захворювань і шкідники.

Також перед садінням малини потрібно ретельно прибрати коріння та залишки старих рослин.

Де краще садити малину

Найкраще вибрати для малинника чисту, сонячну ділянку з родючим, добре дренованим ґрунтом. Правильне місце має не менше значення, ніж якісний саджанець: якщо забезпечити кущам достатньо світла, вологи, повітря та поживних речовин, вони швидше приживуться й зможуть щороку давати рясний урожай смачних ягід.

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