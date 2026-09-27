"Роботи-вбивці" стають реальністю: Росія і США раптово об’єдналися заради зброї майбутнього

Росія та США відкрили шлях для створення роботів-вбивць / © Фото з відкритих джерел

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На початку цього місяця під час закритих переговорів у Женеві делегації Росії та США суттєво змінили проєкт угоди ООН, таємно вилучивши з нього вимоги щодо обов’язкового людського нагляду за так званими роботами-вбивцями.

Про скасування ключових етичних запобіжників для автономної зброї пише The Express із посиланням на звіти правозахисників.

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«Вашингтон і Москва свідомо намагаються максимально послабити цей важливий міжнародний проєкт», — заявила виконавча директорка коаліції Stop Killer Robots Ніколь ван Ройєн.

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Таємні переговори без камер

Зміни були ухвалені після трьох років складних дискусій у межах Конвенції ООН про певну звичайну зброю. Під час фінального етапу переговорів тривалістю близько п’ятнадцяти годин делегації Москви та Вашингтона залучили рекордно великі команди юристів.

Обізнані джерела розповіли американським журналістам, що під час узгодження цих суперечливих домовленостей у залі вимкнули камери та вигнали всіх незалежних спостерігачів.

Скасування контролю за ШІ

Оновлений проєкт документа повністю втратив чіткі формулювання щодо передбачуваності, загальної надійності та стандартів проєктування такої новітньої зброї. З тексту також зникла критично важлива вимога про обов’язкову перевірку живою людиною згенерованих штучним інтелектом цілей перед безпосереднім нанесенням удару.

Представники правозахисних організацій відкрито попередили, що відсутність жорсткого контролю суттєво зменшить відповідальність сторін за випадкові жертви серед цивільного населення.

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Війна в Україні на тлі нових загроз

Небезпека безконтрольного використання новітньої зброї виглядає особливо тривожною на тлі регулярних російських ударів по Україні, які щодня забирають життя мирних громадян. Лише під час останніх нічних бомбардувань у Сумах та Запоріжжі під завалами власних будинків знову загинули четверо невинних людей.

Водночас президент США Дональд Трамп у своєму ранковому інтерв’ю вкотре закликав Володимира Зеленського якнайшвидше піти на пряму угоду з диктатором Володимиром Путіним для завершення війни.

Автономна зброя та штучний інтелект — останні новини

Штучний інтелект уже поступово переходить від допоміжного інструменту до систем, здатних самостійно виконувати окремі бойові завдання. В Україні вперше зафіксували автономні дрони, які, за словами виробника, самостійно виявили та знищили російських військових. Водночас українські військові наголошують, що повністю автономні системи, які самі обирають і уражають цілі без участі оператора, у їхніх підрозділах не використовуються.

Паралельно розробники працюють над іншими видами озброєння, у яких рішення частково передаються алгоритмам. Зокрема, в Україні створюють міни зі штучним інтелектом, здатні автоматично розпізнавати об’єкти та визначати, чи потрібно активуватися. Розробники розглядають можливість автономної роботи таких систем, що знову порушує питання межі між автоматизацією та рішенням людини про застосування зброї.

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Ще один напрямок — автономні рої безпілотників. Завдяки бойовому ШІ дрони можуть діяти автономніше, самостійно коригувати маршрут і виконувати завдання в межах однієї місії. Такий розвиток технологій показує, чому питання людського контролю за озброєнням із ШІ дедалі більше виходить за межі суто технічної дискусії в площину етики та глобальної безпеки, де на кону стоять життя тисяч мирних людей.

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