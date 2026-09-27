Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто довіряти чуткам і пліткам

Осінній пейзаж / © Credits

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Не варто покладатися на чужий авторитет і піддаватися впливу інших людей, навіть якщо їхні аргументи здаються переконливими: під впливом енергій дня дуже легко прийняти бажане за дійсне і припуститися помилки.

Події цього дня, немов у дзеркалі, відображають характер, спосіб життя і думки людини, тож сьогодні нічого випадкового не станеться — усі події зумовлені нами самими.

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Овен

Яким би насиченим справами та подіями сьогоднішній день не був, намагайтеся знайти час для відпочинку — найкраще пообіді, це допоможе вам максимально швидко відновити сили, витрачені зранку.

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Телець

Будь-які можливості, які сьогодні нададуть вам зірки, треба використовувати винятково з добрими цілями — кожна дія, спрямована на заподіяння шкоди кому-небудь, повернеться бумерангом.

Близнята

Заздрість, яку сьогодні можуть виявити люди з вашого оточення, що є вашими друзями, може серйозно вас зачепити й навіть вразити — не варто перейматися, краще сприйняти чужі слабкості з розумінням.

Рак

Сьогодні доля дасть вам важливі підказки щодо того, як вирішити поточну — м’яко кажучи, непросту — життєву ситуацію: головне — помітити та проаналізувати їх, зробивши правильні висновки.

Лев

У людях навколо — точніше, у їхній поведінці — ви сьогодні, немов у дзеркалі, зможете впізнати самих себе: вам категорично не сподобається у них саме те, від чого страждаєте ви самі, навіть якщо не зізнаєтеся собі в цьому.

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Діва

Поповнити запас енергії, нестачу якої ви можете відчути цього дня, допоможуть природа і свіже повітря: за першої-ліпшої нагоди — навіть під час обідньої перерви — варто вирушити на прогулянку до найближчого парку.

Терези

Перш ніж щось робити, потрібно ретельно прорахувати можливі наслідки свого вчинку, інакше можна припуститися прикрої помилки, про яку згодом доведеться шкодувати — не варто до цього доводити.

Скорпіон

Небажано розпочинати реалізацію нових проєктів, не закінчивши роботу над тими, що були розпочаті раніше: енергетичні «хвости» незавершеної діяльності постійно тягнутимуть назад, не даючи успішно просуватися до нової мети.

Стрілець

Незважаючи на приплив енергії, який ви відчуєте зранку, не варто братися до всіх справ одразу: зробити все заплановане ви однаково не встигнете, тому потрібно зосередитися на одній — найважливішій — меті.

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Козоріг

Досягненню бажаних — насамперед професійних — результатів може завадити лінь, яка цілком несподівано навалиться на вас від самого ранку: спробуйте її подолати, інакше день мине даремно.

Водолій

Цей день несприятливий для будь-яких переговорів — як ділових, так й особистих, оскільки партнерам не вдасться знайти спільну мову, а отже, витрачені сили та час залишать по собі лише жаль.

Риби

Братися до серйозних професійних справ, незважаючи на те, що сьогодні понеділок, небажано — на вашому шляху виникне занадто багато перешкод, краще навести лад у документах, в яких останнім часом сам чортяка не розбере.

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