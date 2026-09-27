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Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 28 вересня — 4 жовтня
До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси та навіть здоров’я.
Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.
Кому пощастить у коханні цього тижня — від 28 вересня до 4 жовтня?
Діва
Дівам, які готові розпочати стосунки з людиною, що їм подобається, не варто поспішати: демонструючи нав’язливість, вони не лише не привернуть потенційного партнера, а й навпаки, відштовхнуть його. Зірки радять представникам знака трохи хитрувати, вдаючи байдужість. Як не дивно це пролунає, проте саме таким чином їм вдасться його зацікавити.
А далі — залишається лише почекати, доки в нього спрацює «інстинкт мисливця» і він сам зробить крок назустріч: це станеться набагато швидше, ніж очікують представники знака, але доведеться трохи потерпіти.
Терези
Терезам не варто відчайдушно чіплятися за стосунки, які вже віджили своє. Якими б гарними та приємними вони не були колись, їхній час минув, а отже, треба спокійно відпустити як їх, так і людину, з якою вони їх пов’язували. Дуже важливо докласти максимум зусиль, щоб розставання минуло якомога мирніше.
Відома формула «залишитися друзями», попри її уявну банальність, має чимало переваг: у людині, яку колись кохали, краще мати друга, ніж ворога. Тим паче, що одинокими представники знака не залишаться — нове знайомство не за горами.
Козоріг
Козорогам, які вже доволі тривалий час переймаються розставанням із близькою людиною, зірки підготували приємний сюрприз — знайомство з цікавою особою, легкий флірт із якою може перерости в серйозні — аж до шлюбу — довготривалі та, що особливо важливо, щасливі стосунки.
Головне — під впливом поганого настрою та важких думок не пропустити таку важливу зустріч, адже подібні шанси доля дарує не так часто, як хотілося б, а цього разу вона й зовсім може виявитися ексклюзивною і більше ніколи не повториться.
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