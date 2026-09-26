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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 27 вересня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 27 вересня?
Місяць розповідає
Час радості та веселощів, коли особливо важливо уникати туги та зневіри, які не просто зіпсують настрій, — у цей час вони свідчитимуть про те, що у людини існують ментальні — і, як наслідок, життєві — проблеми.
Місяць рекомендує
Розслаблений душевний стан, який ми відчули напередодні, й надалі впливатиме на нас, створюючи гарний настрій та оптимістичний погляд на світ. Можна відвідувати розважальні заходи, ходити в гості та запрошувати приємних для нас людей — друзів і рідних — до себе додому. Тим, чиї стосунки з коханою людиною перебувають на стадії «цукерок і букетів», рекомендується влаштовувати романтичні зустрічі та вечері, під час яких можна зізнаватися у своїх почуттях і робити відповідні пропозиції — наприклад, ухвалювати рішення про спільне життя або укладення шлюбу.
Місяць застерігає
Не можна втрачати контроль над своїми вчинками, що особливо яскраво проявляється під впливом алкоголю. Зірки не наполягають на повній відмові від нього, але нагадують про необхідність дотримання міри. Не можна також пускатися в авантюри та ризикувати — така поведінка може мати неприємні наслідки.
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