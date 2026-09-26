Повня в Овні змінить ситуацію для чотирьох знаків Зодіаку: кому доведеться зробити важливий вибір

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26 вересня відбудеться повня у знаку Овна.

В астрології повня традиційно символізує кульмінацію — момент, коли певна ситуація стає очевидною або доходить до точки, після якої потрібно щось вирішувати.

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Цього разу особливо важливою буде вісь Овен — Терези.

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Овен пов'язаний з особистою волею, самостійністю і бажанням діяти.

Терези — з партнерством, компромісом і здатністю враховувати інтереси інших.

Тому головне питання цієї повні може звучати так:

чи можна зберегти стосунки, роботу або домовленість, не відмовляючись від себе?

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Особливо сильно відповідь на це питання можуть шукати Овни, Раки, Терези та Козороги.

Овен

Для Овнів ця повня може стати найбільш особистою.

Місяць перебуватиме безпосередньо у їхньому знаку, тому емоції можуть бути сильнішими, ніж зазвичай.

Може раптом стати зрозуміло, чого Овен більше не хоче.

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Ситуація, яку вдавалося терпіти або відкладати, може вимагати рішення.

Це може стосуватися:

стосунків;

роботи;

особистих меж;

власного проєкту;

важливої розмови.

Особливо гостро може постати питання свободи.

Якщо Овен довго відчував, що змушений підлаштовуватися під інших, наприкінці вересня це може стати нестерпним.

Але важливо не плутати бажання змін із бажанням усе зруйнувати.

Іноді достатньо встановити нові правила.

Рак

Для Раків повня може підсвітити професійну сферу.

Може завершуватися певний етап у роботі.

Проєкт доходить до результату.

З'являється рішення керівництва.

Або сам Рак розуміє, що настав час подумати про інший напрямок.

Особливо важливим може стати питання:

чи дає теперішня робота те, заради чого я витрачаю на неї стільки сил?

Для когось відповіддю стане бажання рухатися далі.

Для іншого — необхідність вимагати кращих умов.

Також може з'явитися можливість, яка спочатку змусить сумніватися.

Не варто відмовлятися від неї лише тому, що вона змінює звичний порядок.

Терези

Для Терезів на перший план виходять партнерства.

Повня відбувається у протилежному до них знаку Овна, тому може показати справжній стан важливих стосунків.

Те, що довго замовчувалося, може нарешті прозвучати.

Це не обов'язково означає конфлікт або розрив.

Для стабільних пар момент може стати поштовхом до важливої розмови про майбутнє.

Хтось може вирішити жити разом.

Змінити формат стосунків.

Переглянути спільні плани.

Або чіткіше розподілити відповідальність.

Але якщо партнерство давно трималося лише на поступках однієї людини, це теж може стати очевидним.

Терезам важливо пам'ятати:

зберегти мир — не те саме, що постійно відмовлятися від власних потреб.

Козоріг

Для Козорогів головною темою можуть стати дім і родина.

Може виникнути питання, яке давно потребувало рішення.

Переїзд.

Ремонт.

Житло.

Обов'язки між членами родини.

Розмова з близькими.

Або необхідність знайти кращий баланс між роботою та особистим життям.

Козороги часто беруть на себе більше відповідальності, ніж справді повинні.

Повня може показати, де цей підхід уже починає виснажувати.

Можливо, настав час не робити все самостійно.

Чому вибір може стати неминучим

Місяць під час цієї повні перебуватиме поруч із Нептуном, а також формуватиме гармонійні аспекти з Плутоном і Ураном.

В астрологічній символіці таке поєднання може підсилювати інтуїтивні усвідомлення та водночас показувати можливість змінити ситуацію.

Те, що раніше було лише відчуттям, може отримати конкретну форму.

Людина може зрозуміти:

що її більше не влаштовує;

чого вона насправді хоче;

з ким готова рухатися далі;

а який етап уже завершився.

Не всі зміни будуть негативними

Повня часто сприймається як період завершення.

Але завершення може бути дуже різним.

Завершується невизначеність.

Закінчується складний проєкт.

Приходить відповідь.

Вирішується суперечка.

Людина нарешті робить вибір.

Для частини Овнів, Раків, Терезів і Козорогів кінець вересня може не забрати щось важливе, а навпаки — звільнити місце для нового.

На які події варто звернути увагу

Протягом кількох днів до та після повні важливими можуть виявитися:

несподівані розмови;

рішення у стосунках;

новини з роботи;

пропозиції;

ситуації, пов'язані з домом;

необхідність встановити межі.

Не кожна подія буде великою.

Іноді переломний момент починається з однієї фрази:

«Мене це більше не влаштовує».

Або:

«Я готова спробувати».

Кому ця повня може дати найбільший поштовх

Найбільш безпосередньо її вплив може відчути Овен.

Для цього знака повня стає моментом особистого усвідомлення.

Але Раки, Терези та Козороги також належать до кардинальної групи знаків, яку ця повня зачіпає найсильніше.

Особливо це стосується людей, народжених на початку періоду свого знака.

Головна тема повні

Повня в Овні нагадує:

іноді важливий вибір неможливо зробити так, щоб нічого не змінилося.

Але відкладене рішення теж є рішенням.

Для чотирьох знаків Зодіаку кінець вересня може стати моментом, коли доведеться визначити, що вони готові залишити у своєму житті, а що вже не відповідає їхнім потребам.

Саме після цього може відкритися новий сценарій.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтва та інші езотеричні практики не є науками. Такі прогнози мають символічний або розважальний характер і не повинні бути єдиною підставою для важливих життєвих рішень.

Нагадаємо, що раніше астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять овочі та фрукти

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