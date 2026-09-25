Життя зміниться після 25 вересня: 4 знаки за китайським гороскопом, на яких чекає прорив

Китайський гороскоп / © AP

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Після 25 вересня 2026 року для чотирьох знаків китайського зодіаку може розпочатися значно сприятливіший період. Астрологи вважають, що Тигр, Свиня, Змія та Мавпа отримають шанс залишити частину труднощів позаду й зробити крок до позитивних змін.

Про це повідомило видання Yourtango.

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П’ятниця, 25 вересня, за китайським календарем припадає на день Водяного Тигра в місяць Вогняного Півня та рік Вогняного Коня. Це так званий День Початку, енергія якого пов’язана з першими кроками, новими рішеннями та готовністю змінювати те, що давно не влаштовує.

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Тигр

Тиграм цього дня радять не чекати слушного моменту чи схвалення від інших. Щойно вони самі візьмуться за розв’язання проблеми, ситуація може почати змінюватися швидше, ніж очікувалося. Не обов’язково завершувати все одразу — головне нарешті зрушити справу з місця.

Інтуїція може підказати Тиграм правильний напрямок, а важлива розмова — підтвердити їхні здогадки. Самостійне рішення також допоможе повернути впевненість і сміливість діяти далі.

Свиня

Для Свиней зміни насамперед стосуватимуться особистих взаємин. Напруження у спілкуванні з близькою людиною може послабитися, якщо представники цього знака першими зроблять крок до примирення.

Замість того щоб чекати, поки інша сторона сама зрозуміє проблему, Свиням варто прямо говорити про свої потреби та очікування. Відмова від старих образ може дати стосункам шанс фактично початися заново.

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Змія

Змії могли тривалий час намагатися виправити ситуацію звичними способами, але без бажаного результату. Тепер ключем до змін стане зовсім інша реакція на події та поведінку інших людей.

У п’ятницю представники знака можуть вирішити не відповідати на провокаційні слова сарказмом чи різкими репліками. Менше зусиль і відмова від звичної боротьби несподівано можуть виявитися ефективнішими за попередню тактику.

Мавпа

На Мавп чекає несподіваний поворот: плани можуть раптово змінитися, і спочатку це навряд чи викличе захоплення. Однак саме відхилення від запланованого здатне відкрити можливість, якої раніше не було.

Гнучкість цього дня стане головною перевагою Мавп. Якщо вони не намагатимуться будь-якою ціною повернути все до початкового плану, то можуть побачити новий шлях, який зробить подальший період простішим і приємнішим.

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Нагадаємо, раніше астрологи повідомляли, що 25 вересня є днем спокус, піддавшись яким, ми можемо припуститися безлічі прикрих помилок.

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