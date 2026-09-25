Трамп і Сі обговорили війну в Україні під час зустрічі в США: що відомо

Сі і Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив про «справді велику дружбу», яка склалася між ним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Ці слова пролунали на тлі початку довгоочікуваного державного візиту Сі.

Про це повідомляють Sky News і The Washington Post.

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Кілька сотень протестувальників зібралися в парку біля Білого дому, щоб «неприємно» зустріти Сі. Дехто з них розмахував тибетськими прапорами і закликав до «Вільного Тибету», хтось тримав прапори з написами «свобода» та «демократія» китайською мовою, а також плакати з написами «Збережіть вільний Тайвань».

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Водночас 19 сенаторів-демократів розкритикували Трампа за пишний саміт. Вони заявили, що президент США «обрав пишноту замість цілеспрямованості», поставивши урочистості вище за захист інтересів Америки.

«Замість того, щоб протистояти недобросовісній торговельній практиці Китаю, крадіжці технологій, співучасті в нападах на наші війська чи економічній та військовій агресії проти наших союзників, президент Трамп обрав пишноту замість цілеспрямованості — промінявши жорстку дипломатію на тур бальними залами та розкішну вечерю зі своїми друзями-мільярдерами», — йдеться у заяві сенаторів.

Зауважимо, перед вечерею у Білому дому Трамп і Сі провели переговори в Овальному кабінеті.

Заяви Сі

Під час помпезної державної вечері у своєму тості на Сі заявив, що обіцянка Трампа «Зробити Америку знову великою», а також його заклик до КНР досягти значного національного відродження є амбітними та можуть «допомогти одне одному досягти» відповідної мети.

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Водночас в офіційному звіті уряду Китаю про зустріч йдеться про те, що лідери обмінялися думками щодо глобальних та регіональних питань — таких як Близький Схід, Україна та Корейський півострів. Окрім того, Сі та Трамп також підтвердили взаємну підтримку проведення регіональних зустрічей у найближчі тижні.

Сі також заявив, що два лідери вирішили побудувати «конструктивні стратегічні та стабільні китайсько-американські відносини». Такі відносини вигідні не лише китайському та американському народам, а й народам усього світу, йдеться у заяві.

Заяви Трампа

Трамп у відповідь заявив, що відносини між США та Китаєм є «одними з найважливіших в історії людства».

Він також згадав про вплив американської культури на Китай, зазначивши, що багато китайців полюбили баскетбол і джинси. Водночас Трамп наголосив і на китайському впливі у США: за його словами, китайських ресторанів в Америці сьогодні більше, ніж закладів п’яти найбільших американських мереж швидкого харчування разом узятих.

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«Це досить гучна заява», — пожартував президент.

Нагадаємо, лідер Китаю вперше за 10 років прибув до Вашингтона. Сі Цзіньпін заявив, що його перший візит до США за понад десять років спрямований на сприяння дружбі та розширення співпраці між двома країнами.

Трамп із розмахом зустрів Сі. Китайському лідеру влаштували урочистий прийом із 30-метровою червоною доріжкою, а з обох її боків вишикувалася почесна варта з 21 людини, а також був проліт американських бомбардувальників B-1.

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