Глава Китаю вперше за 10 років прибув до Вашингтона: головні заяви Сі Цзіньпіна і Трампа

Президент Дональд Трамп та глава Китаю Сі Цзіньпін у четвер, 24 вересня 2026 року, у Вашингтоні / © Associated Press

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Білого дому з державним візитом, який приймає президент Дональд Трамп. Це перший візит Сі Цзіньпіна до Вашингтона за понад десять років.

ТСН.ua зібрав перші важливі заяви обох лідерів, які транслювали Clash Report, CNN і Sky News.

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Що заявив Трамп

Дональд Трамп запевнив, що ще як його вперше обрали на посаду президента у 2016 році, у нього із Сі Цзіньпіном склалися дружні стосунки — «справді чудова дружба, що ґрунтується на взаємній повазі та життєво важливих інтересах наших народів».

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«Ми зустрічалися в різних куточках світу: від Німеччини до Аргентини, від Японії до Південної Кореї та від Пекіна до Палм-Біч у Флориді. Однак, що цікаво, ми вперше зустрічаємося тут, у Білому домі», — зауважив Трамп.

Він запевнив, що разом з головою КНР досягли «значного прогресу у вирішенні питань, що стоять перед нашими країнами».

«Під час мого останнього візиту в травні минулого року ми створили Раду з питань торгівлі. Завдяки цьому цілком новому механізму, який виявився надзвичайно успішним, наші команди працюють над формуванням більш збалансованих торговельних відносин», — каже Трамп.

Президент США заявив, що під час цього візиту сторони, крім торгівлі, обговорять нагальні питання, що стосуються безпеки, технологій та суперінтелекту. На його думку, рішення, які ухвалять в цих сферах сьогодні, можуть сприяти миру й процвітанню на довгі десятиліття.

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Що відповів лідер Китаю

Голова Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його перший візит до США за понад десять років спрямований на сприяння дружбі та розширення співпраці між двома країнами.

«Я відвідую Сполучені Штати на запрошення президента Трампа, щоб продовжити нашу дружбу, розширити співпрацю та сприяти добробуту обох наших народів», — сказав Сі Цзіньпін

«Інтереси Китаю та Сполучених Штатів глибоко переплетені, і у нас є багато можливостей для співпраці. Співпраця між Китаєм і США може не вирішити всі проблеми у світі, але без нашої співпраці було б важко вирішити багато світових проблем», — додав китайський лідер.

Виступаючи разом із Дональдом Трампом, Сі Цзіньпін наголосив, що і Китай, і США є провідними країнами у сфері штучного інтелекту та несуть відповідальність за те, щоб він став силою добра.

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«І Китай, і Сполучені Штати є провідними країнами у сфері штучного інтелекту», — сказав Сі Цзіньпін.

«Ми маємо як можливості, так і відповідальність розвивати та керувати ШІ назавжди, а також забезпечувати, щоб розвиток ШІ завжди перебував під контролем людини та служив добробуту людей», — додав він.

Сі також говорив про те, що Китай та США несуть «історичну відповідальність» за просування людського розвитку та прогресу.

Також він підтвердив, що у них з Трампом склалися «добрі особисті стосунки», і обидва «підтримують постійний зв’язок».

Чи будуть воювати Китай зі США

Сі Цзіньпін наголосив, що обидві країни повинні співіснувати в мирі.

«Як я вже неодноразово казав, Китай і Сполучені Штати — дві великі держави — виграють від співпраці й програють у разі протистояння. Нам не варто уникати згадок про конкуренцію, однак вона має бути здоровою та залишатися в розумних межах. Це має бути змагання, спрямоване на взаємне підтягування до вищого рівня, а не боротьба, в якій одна сторона неодмінно перемагає, а інша — програє», — сказав лідер КНР.

Він закликав, що Китай і Сполучені Штати повинні дотримуватися принципу відсутності конфліктів і протистояння.

«Ми, безумовно, можемо знайти правильний шлях для співіснування двох великих держав на цій планеті, яку ми обидві називаємо своїм домом. Збройні сили наших країн мають підтримувати регулярний діалог і вдосконалювати механізми кризової комунікації та запобігання кризам», — каже лідер Китаю.

Про Україну — ні слова

Наразі у виступах двох лідерів не прозувачала тема України.

Сі Цзіньпін оголосив, що двох панд відправлять до США

Наприкінці свого виступу Сі Цзіньпін оголосив, що до США буде надіслано двох панд як знак дружби між двома країнами.

Він каже, що панди прибудуть до зоопарку Атланти найближчими днями, щоб «зустрітися з американським народом».

Пояснення: «Пандова дипломатія» — це китайська практика відправлення панд до інших країн як інструмент дипломатії та м’якої сили для сприяння доброї волі.

Угоди між Китаєм та зоопарками США передбачають, що Пекін володіє пандами та будь-яким їхнім потомством, і вони вимагають оплати «за збереження гігантських панд у Китаї».

Нагадаємо, Дональд Трамп під час зустрічі з Сі Цзіньпіном здивував дипломатичним жестом.

Раніше, під час останньої зустрічі 22 вересня президент Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа залучити китайського лідера Сі Цзіньпіна до мирних перемовин з РФ.

Проте сьогодні Зеленський звинуватив Китай, що Пекін передає Росії нові технології для дронів, які дозволяють завдавати дуже точних ударів по Україні.

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