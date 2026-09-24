Дрон залітає у вікно і чекає на людей: Зеленський розповів про нову технологію РФ

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

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Китай передає Росії нові технології для дронів, які дозволяють завдавати дуже точних ударів по Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню The Wall Street Journal.

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Нові технології безпілотників та високоточні удари

За словами Зеленського, Китай надає Росії технології, які суттєво змінюють те, як ворог застосовує дрони на фронті та проти цивільних.

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«Китай передає росії нові технології для дронів. Серед прикладів — безпілотник, який залітає у вікно, зависає всередині та атакує, коли до приміщення заходять люди», — розповів він.

Зазначається, що окрім розробок для БпЛА, Китай наближається до передання російській стороні власних супутникових систем зв’язку, які є аналогами мережі Starlink. За словами глави держави, це вже позначається на точності ворожих атак.

«Вони вже почали це робити і діяти дуже, як би це сказати, точно. Завдавати дуже точних ударів по території України», — підкреслив він.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що Україна готова дзеркально припинити далекобійні удари, якщо Росія припинить атакувати українську інфраструктуру.

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Раніше український президент заявив, що Росія атакувала Київ балістикою саме тоді, коли він обговорював із конгресменами США посилення санкцій та захист України від ракетних ударів.

До слова, держсекретар США заявив про готовність Києва та Москви до обмеженого припинення вогню.

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