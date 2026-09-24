У Трампа наполягають на трьох негайних кроках для деескалації війни: Зеленський назвав їх

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на трьох негайних кроках для деескалації війни Росії проти України та відновлення дипломатичних контактів із Москвою.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Axios.

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Три пункти у переговорному процесі

Йдеться про:

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припинення ударів по енергетичній інфраструктурі;

відновлення роботи Чорноморського зернового коридору;

проведення тристоронньої зустрічі США, України та Росії, місцем якої може стати Абу-Дабі.

Зеленський заявив, що під час зустрічі з Трампом запропонував провести тристоронні переговори та зробити перемир’я щодо енергетичної інфраструктури одним із перших конкретних результатів.

США хочуть домовленості щодо ударів по енергетиці

Водночас найближчим пріоритетом Трампа залишається домовленість про припинення українських атак на російську енергетичну інфраструктуру, зокрема на об’єкти, пов’язані з виробництвом і постачанням дизельного палива.

Після кількох днів дипломатичних контактів на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку перспективи такої домовленості залишаються невизначеними. Зокрема, наразі невідомо, чи готовий до неї президент Росії Володимир Путін.

Можлива зустріч у Абу-Дабі

За словами Зеленського, американська сторона також обговорювала можливість спочатку провести зустріч на рівні технічних команд, а не лідерів держав. Як можливе місце для переговорів США називали Абу-Дабі.

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«Ми відкриті — для будь-якої країни, будь-якого формату», — сказав Зеленський.

Він також розповів, що запропонував Трампу розглянути грудневий саміт G20 у Маямі як можливість для проведення зустрічі лідерів США, України та Росії.

Державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив, що Трамп запросив Путіна взяти участь у саміті.

Переговори були заморожені

Остання зустріч представників США, України та Росії відбулася в лютому, ще до початку війни між США та Іраном. Відтоді переговорний процес фактично зупинився.

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Нові спроби відновити дипломатичний трек розпочалися близько трьох тижнів тому. За даними Axios, директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Москву, після чого спецпосланець Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Москви та Києва.

5 вересня вони близько трьох годин зустрічалися з Путіним у Москві, а потім провели переговори із Зеленським у Києві. Після цього Трамп мав тривалу телефонну розмову з Путіним.

Віткофф і Кушнер були оптимістичними

Зеленський розповів, що після зустрічі з Путіним Віткофф і Кушнер налаштовані оптимістично оцінили готовність російського президента до переговорів.

За словами Зеленського, американські представники заявили: «Ми вважаємо, що Путін готовий».

«Я сказав: „Послухайте, я не впевнений“», — згадував президент України.

За його словами, американські посланці відповіли, що сторони «близькі» до домовленості.

Зеленський повідомив їм про готовність України обговорювати припинення вогню в енергетичній сфері та інші кроки для деескалації. Водночас він заявив, що залишається скептичним щодо готовності Путіна виконувати можливі домовленості.

Що буде далі

Після зустрічі Зеленського з Трампом Віткофф, Кушнер та українська команда провели подальші переговори. Сторони домовилися продовжити роботу над пропозиціями та передавати відповідні сигнали Москві.

Українські посадовці заявили, що деякі елементи пропозицій ще необхідно доопрацювати протягом наступних двох тижнів, після чого США планують повернутися до їх обговорення з російською стороною.

За словами Зеленського, найближчим часом Трамп насамперед зосередиться на спробі забезпечити припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури.

Переговори між Зеленським та Путіним — що відомо

Нагадаємо, Володимир Зеленський на полях Генасамблеї ООН заявив, що тристоронні переговори з президентом США Дональдом Трампом та очільником Кремля Володимиром Путіним можуть відбутися взимку, зокрема у грудні. За словами президента України, одним із можливих майданчиків для такої зустрічі може стати Маямі, де проходитиме саміт G20.

Зеленський також відреагував на провокаційне запитання російських журналістів про можливий візит до Москви. На запитання, коли він приїде до російської столиці, президент саркастично відповів: «На ракеті».

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