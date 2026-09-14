"Путін грає на розколі Заходу": дипломат пояснив, чому Росія блокує переговори з Україною

Переговори / © ТСН.ua

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Росія бачить слабкість єдності Заходу і вважає, що час працює на її користь. Водночас Москва створює лише ілюзію переговорів, не демонструючи готовності до реальних домовленостей.

Про це сказав дипломат, політолог-міжнародник Вадим Трюхан в ефірі «КИЇВ24».

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За словами експерта, росіяни відчувають себе «на коні», бо при владі США перебуває «абсолютно неадекватна людина» (Дональд Трамп — ред.). Вони відчувають, що час грає на їхню користь. З огляду на це говорити про наближення переговорів та миру не доводиться.

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Лавров, як відомо, заявив, що Зеленського чекають у Москві.

«Якби я був Зеленським, я б сказав: „Окей, я приїду“. Я переконаний, що вони зробили б усе, щоб він не долетів. Зламався б вертоліт, з яким вони мали влетіти, чи почався б шторм. Вони бояться цього. Путіну нема що сказати Зеленському», — говорить він.

Як ми писали, Зеленський планує зустріч із Трампом у Нью-Йорку 21–23 вересня. Президент України заявив, що сподівається зустрітися з американським лідером під час поїздки до США. Серед головних тем переговорів — можливе морське та енергетичне перемир’я. Зеленський наголосив, що Україна відкрита до відповідних домовленостей, якщо Росія також буде готова до кроків назустріч. За його словами, якщо Володимир Путін не погоджується на повне припинення вогню, Київ готовий обговорювати окремі домовленості щодо зернового експорту та енергетики.

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