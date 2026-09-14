Зеленський відсторонив Кравченка від посади генпрокурора України: що відомо

Руслан Кравченко / © Телеграм-канал Руслана Кравченка

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Президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора.

Про це йдеться в президентському указі № 905/2026, який опублікували 14 вересня.

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Згідно з документом, Зеленський постановив усунути Кравченка від виконання обов’язків очільника Офісу Генпрокурора. Інших подробиць у тексті указу немає.

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Руслан Кравченко — останні новини

Нагадаємо, раніше Руслан Кравченко заявив, що подав заяву про відставку з посади. Він назвав це політичним рішенням і попросив Верховну Раду прийняти його звільнення.

Відомо, що комітет ВР одноголосно підтримав подання про відставку генпрокурора

Також зранку 14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору Національного антикорупці́йного бюро України Семену Кривоносу.

Водночас у Мережі з’явилася інформація, що очільник Офісу генпрокурора виїхав за кордон. Згодом сам Кравченко підтвердив, що залишив межі країни, бо поїхав у відрядження.

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Раніше ми писали, що 4 вересня стало відомо про слідчі дії НАБУ та САП щодо представників Офісу генерального прокурора. Зокрема, повідомлялося про обшуки у Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

У свою чергу Руслан Кравченко категорично заперечив власну причетність до протиправної діяльності та анонсував жорсткі кадрові й перевірочні заходи в Офісі Генерального прокурора.

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