Відставка Кравченка: комітет ВР одноголосно підтримав подання

Руслан Кравченко / © ITV

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Комітет правоохоронної діяльності ВРУ підтримав подання про відставку генпрокурора Руслана Кравченка.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Проголосували:

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За — 17

Проти — 0

Утримались — 0

Напередодні президент Володимир Зеленський направив до Верховної Ради подання на звільнення Кравченка та закликав парламент підтримати його без зволікань.

Що передувало скандалу з Кравченком — деталі

Генпрокурор Руслан Кравченко оголосив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

За інформацією журналіста УП Михайла Ткача, Кравченко уночі 14 вересня перетнув кордон із Польщею через пункт перетину Шегині. Спочатку Ткач із посиланням на джерела УП у правоохоронних органах повідомив, що дружина генпрокурора окремо теж перетнула кордон через той самий пункт пропуску, однако згодом уточнив, що вона виїхала ще 12 вересня через Молдову.

Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно проголосувати за відставку Кравченка з посади генпрокурора.

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Речник ДПСУ Андрій Демченко у відповідь на прохання “Інтерфакс-Україна» уточнити деталі виїзду Руслана Кравченка за кордон заявив: «ДПСУ заборонено законом розголошувати інформацію про перетин кордону громадянами. Однак відмітимо, всі заходи щодо оформлення і пропуску людей через кордон в пунктах пропуску відбувається на підставі документів, які дають право на перетин кордону, відповідно до норм чинного законодавства».

Сам Кравченко сказав, що перебуває у відрядженні. Згодом він опублікував відео, у якому Кривоноса звинувачують у підробці документів про усиновлення неповнолітньої дитини нібито задля амністії у справі про підкуп студентів 2008 року.

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