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Отставка Кравченко: комитет ВР единогласно поддержал представление
«За» проголосовали 17 членов комитета.
Комитет правоохранительной деятельности ВРУ поддержал представление об отставке генпрокурора Руслана Кравченко.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Проголосовали:
За — 17
Против — 0
Воздержались — 0
Накануне президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление на увольнение Кравченко и призвал парламент поддержать его без промедления.
Что предшествовало скандалу с Кравченко — детали
Генпрокурор Руслан Кравченко объявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу.
По информации журналиста УП Михаила Ткача, Кравченко ночью 14 сентября пересек границу с Польшей в пункте пересечения Шегини. Сначала Ткач со ссылкой на источники УП в правоохранительных органах сообщил, что жена генпрокурора отдельно также пересекла границу в этом же пункте пропуска, однако впоследствии уточнил, что она выехала еще 12 сентября через Молдову.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно проголосовать за отставку Кравченко с должности генпрокурора.
Представитель ГПСУ Андрей Демченко в ответ по просьбе " Интерфакс-Украина» уточнить детали выезда Руслана Кравченко за границу заявил: «ГПСУ запрещено законом разглашать информацию о пересечении границы гражданами. Однако отметим, все меры по оформлению и пропуску людей через границу в пунктах пропуска происходит на основании документов, которые дают».
Сам Краченко сказал, что находится в командировке. Впоследствии он опубликовал видео, в котором Кривонос обвиняется в подделке документов об усыновлении несовершеннолетнего ребенка якобы ради амнистии по делу о подкупе студентов 2008 года.