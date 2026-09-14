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Ольга Сумская честно высказалась, как ревнует Борисюка к другим и какие замечания он ей делает
Актриса не скрывает, что ее беспокоит реакция мужа на женщин помоложе, поэтому она устраивает сцены ревности.
Украинские супруги актеров Ольга Сумская и Виталий Борисюк откровенно рассказали о ревности в своих отношениях.
Пара уже три десятилетия вместе. За это время супруги прошли через немало испытаний, однако, как признаются знаменитости, в их отношениях до сих пор случаются моменты ревности.
Причем Сумская не скрывает, что именно она в их семье более ревнива. Актриса с юмором рассказала, что порой внимательно следит за реакцией мужа на других женщин. Особенно это заметно во время светских мероприятий и концертов.
«Я более ревнива в семье. Выходим на концерт: Виталий в костюме, одеколоне, а девочки подходят под шампанским и как гроздь винограда, а он млеет. А я говорю: „Ничего, что я рядом вообще?“ — Оличка, вам потом, а мы сейчас хотим пообщаться», — с иронией вспомнила артистка в интервью «Ближче до зірок».
По словам Сумской, даже обычная поездка на автомобиле иногда может стать поводом для ее ревности. Актриса пошутила, что муж непременно обращает внимание на привлекательных женщин на улице: «Вчера ехали и девушки переходили дорогу в мини-юбках, и у Виталия за рулем аж голова скручивается».
Впрочем, Борисюк уверяет, что восхищение красотой других женщин не имеет никакого отношения к его чувствам к жене. Для актера именно Ольга остается любовью всей его жизни.
«У нас иногда возникают недоразумения, когда она говорит посмотреть, какая красивая женщина на экране, а я говорю: „Прекрати“. У меня образец красоты по жизни. Для меня восприятие красоты и женственности как раз из-за Оли», — заверил Виталий.
Также супруги поделились другими бытовыми подробностями своих отношений. В частности, Сумская неожиданно рассказала, что муж внимательно следит за ее питанием и порой делает ей замечание из-за сладкого.
«Делает мне часто замечания, чтобы я не ела сладкого, никаких перекусов, потому что инсулин подскочит», — призналась с улыбкой актриса, когда муж хотел прервать ее рассказывать об этом на камеру.
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