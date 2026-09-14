Ольга Сумская честно высказалась, как ревнует Борисюка к другим и какие замечания он ей делает

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / © instagram.com/olgasumska

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Украинские супруги актеров Ольга Сумская и Виталий Борисюк откровенно рассказали о ревности в своих отношениях.

Пара уже три десятилетия вместе. За это время супруги прошли через немало испытаний, однако, как признаются знаменитости, в их отношениях до сих пор случаются моменты ревности.

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Причем Сумская не скрывает, что именно она в их семье более ревнива. Актриса с юмором рассказала, что порой внимательно следит за реакцией мужа на других женщин. Особенно это заметно во время светских мероприятий и концертов.

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«Я более ревнива в семье. Выходим на концерт: Виталий в костюме, одеколоне, а девочки подходят под шампанским и как гроздь винограда, а он млеет. А я говорю: „Ничего, что я рядом вообще?“ — Оличка, вам потом, а мы сейчас хотим пообщаться», — с иронией вспомнила артистка в интервью «Ближче до зірок».

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / © instagram.com/olgasumska

По словам Сумской, даже обычная поездка на автомобиле иногда может стать поводом для ее ревности. Актриса пошутила, что муж непременно обращает внимание на привлекательных женщин на улице: «Вчера ехали и девушки переходили дорогу в мини-юбках, и у Виталия за рулем аж голова скручивается».

Впрочем, Борисюк уверяет, что восхищение красотой других женщин не имеет никакого отношения к его чувствам к жене. Для актера именно Ольга остается любовью всей его жизни.

«У нас иногда возникают недоразумения, когда она говорит посмотреть, какая красивая женщина на экране, а я говорю: „Прекрати“. У меня образец красоты по жизни. Для меня восприятие красоты и женственности как раз из-за Оли», — заверил Виталий.

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Также супруги поделились другими бытовыми подробностями своих отношений. В частности, Сумская неожиданно рассказала, что муж внимательно следит за ее питанием и порой делает ей замечание из-за сладкого.

«Делает мне часто замечания, чтобы я не ела сладкого, никаких перекусов, потому что инсулин подскочит», — призналась с улыбкой актриса, когда муж хотел прервать ее рассказывать об этом на камеру.

Напомним, недавно актер из сериала «Поймать Кайдаша» Виктор Жданов поделился откровенным признанием об общении с женой Еленой Хохлаткиной после расставания в 2022 году — каковы их отношения сейчас.

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