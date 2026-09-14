Известный украинский певец после сотрудничества с Тиной Кароль раскрыл, какова она на самом деле в работе

Shumei и Тина Король

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Украинский певец Shumei рассказал о сотрудничестве с тренером "Голос країни-14" Тиной Кароль и назвал главную черту захватывающей его артистки.

Так, музыканты неоднократно работали вместе. В частности, они записали дуэты «Стерва» и «Дзвони». В то же время Shumei отмечает: Кароль не является его продюсером. Они могут совещаться, однако их отношения он называет, прежде всего, дружескими.

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“Мы очень тесно сотрудничаем в музыке. Хорошо общаемся. Она дает мне советы по музыке, но не является моим продюсером. Это больше, чем наставник. У нас дружеские и профессиональные отношения», — рассказал Shumei в комментарии «Ближче до зірок».

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Shumei

Отдельно певец ответил на слухи о «крутом нраве» Кароль, о котором ходят легенды, и отметил его требовательность в работе. По его словам, именно эта черта помогает ей преуспевать и является для него примером.

«Мне почему все это говорят. Но не вижу в этом проблемы. Потому что если человек требователен к работе — он успешен. Это для меня пример. Тина Кароль очень требовательна к работе и это правильно. Я хочу так же», — подчеркнул артист.

Напомним, недавно певец Артем Пивоваров прямо на сцене высмеял коллегу Настю Каменских и вспомнил ее заявление о «кисте» от украинского языка.

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