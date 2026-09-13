Пивоваров публично потроллил Каменских на сцене и вспомнил ее заявление о "кисте" от украинского языка

Настя Каменских и Артем Пивоваров / © Пресс-служба Артема Пивоварова

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Певец Артем Пивоваров во время концерта в Виннице вспомнил скандальное заявление Насти Каменских о «кисте» и пошутил над ней со сцены.

Артист выступал в Виннице и призвал публику громче подхватывать его хит «Там у тополі», который он в 2022 году выпустил в дуэте из Каменских. И конечно же на фоне недавнего скандала Пивоваров не обошел вниманием волну мемов вокруг слов певицы. Видео в TikTok распространила юзер с ником shymanovska_21.

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«Давайте, Винница! Только не говорите, что у вас киста!» — обратился к поклонникам Пивоваров, сделав отсылку к недавнему заявлению певицы.

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Дата публикации 16:40, 13.09.26 Количество просмотров 10 Артем Пивоваров высмеял «кисту» Насти Каменских прямо на концерте

Как известно, Каменских рассказала в интервью российской журналистке, что после перехода на украинский язык у нее возникли проблемы с голосом. По словам артистки, психотерапевт связал это с изменением языка и советовал ей вернуться к русскому.

Абсурдное заявление Каменских вызвало бурную реакцию в украинском информационном пространстве и стало поводом для многочисленных шуток в Сети. В частности, к мемам присоединилась и ведущая Маша Ефросинина, которая недавно тоже пожаловалась на возможную «кисту».

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