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Пивоваров публично потроллил Каменских на сцене и вспомнил ее заявление о "кисте" от украинского языка
У звезд есть дуэтная песня "Там у тополі", которая на этот раз на концерте в Виннице не обошлась без шутки.
Певец Артем Пивоваров во время концерта в Виннице вспомнил скандальное заявление Насти Каменских о «кисте» и пошутил над ней со сцены.
Артист выступал в Виннице и призвал публику громче подхватывать его хит «Там у тополі», который он в 2022 году выпустил в дуэте из Каменских. И конечно же на фоне недавнего скандала Пивоваров не обошел вниманием волну мемов вокруг слов певицы. Видео в TikTok распространила юзер с ником shymanovska_21.
«Давайте, Винница! Только не говорите, что у вас киста!» — обратился к поклонникам Пивоваров, сделав отсылку к недавнему заявлению певицы.
Как известно, Каменских рассказала в интервью российской журналистке, что после перехода на украинский язык у нее возникли проблемы с голосом. По словам артистки, психотерапевт связал это с изменением языка и советовал ей вернуться к русскому.
Абсурдное заявление Каменских вызвало бурную реакцию в украинском информационном пространстве и стало поводом для многочисленных шуток в Сети. В частности, к мемам присоединилась и ведущая Маша Ефросинина, которая недавно тоже пожаловалась на возможную «кисту».