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Одесская область пережила массированную атаку РФ: десятки пострадавших, в том числе дети (фото, видео)
Российские удары повредили многоэтажные жилые дома, складские и хозяйственные постройки.
В ночь на 13 сентября российские войска нанесли удар по Одесской области, применив управляемые авиационные бомбы и реактивные беспилотные летательные аппараты. В результате вражеских ударов по Одессе и области пострадали 24 человека, в том числе двое детей.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным ГСЧС, в результате российских ударов были повреждены многоэтажные жилые дома, складские и хозяйственные постройки, а также автомобильный сервисный центр.
В одном из жилых домов повреждены фасад и остекление, а также пострадали квартиры.
Еще по одному адресу повреждения получили четыре жилых дома. Там произошло небольшое возгорание, которое спасатели оперативно ликвидировали.
В то же время значительные разрушения понесли складские помещения, где после российской атаки возникли масштабные пожары. Для ликвидации последствий ударов на места происшествий были направлены спасатели.
«Спасатели ликвидировали последствия очередной массированной российской атаки, пострадали 24 человека, в том числе 2 ребенка», — сообщили в ГСЧС.
Всего к ликвидации последствий российского нападения были привлечены более 120 пожарных. Спасатели тушили пожары и работали на поврежденных объектах.
Напомним, накануне, 12 сентября, российские террористические войска атаковали Одессу. В результате вражеского удара был поврежден многоэтажный жилой дом, шесть человек получили ранения.