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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Массированная атака по западу Украины: будут ли завтра отключения света

Свет в понедельник не будут выключать: энергосистема устояла после массированной воздушной атаки за последние двое суток.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Будут ли отключение света завтра

Будут ли отключение света завтра / © ТСН.ua

Несмотря на массированный удар по Украине за последние два дня, особенно по западным регионам, отражений света пока не последует. По крайней мере, завтра, 14 сентября.

Об этом передает «Укрэнерго».

«Завтра, в понедельник, применение мер ограничения не планируется», — сообщили в компании.

В то же время энергетики просят потреблять электроэнергию бережливо в вечернее время, особенно с 18:00 до 22:00.

Напомним, что со вчера РФ массированно атакует западные и северные регионы ударными БПЛА. Следствием стали десятки прилетов во многих городах. Есть раненые. Все, что известно об атаках на западные области страны, читайте по ссылке.

Вечером в субботу, 12 сентября, российские оккупационные войска нанесли массированный удар беспилотникам по территории Ровенщины. В результате атаки возникли проблемы с электроснабжением: часть города Дубно и некоторые населенные пункты Ровенского района остались без света. Из-за ремонтных работ сегодня в Дубно снова выключали свет.

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