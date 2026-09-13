Массированная атака по западу Украины: будут ли завтра отключения света

Будут ли отключение света завтра / © ТСН.ua

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Несмотря на массированный удар по Украине за последние два дня, особенно по западным регионам, отражений света пока не последует. По крайней мере, завтра, 14 сентября.

Об этом передает «Укрэнерго».

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«Завтра, в понедельник, применение мер ограничения не планируется», — сообщили в компании.

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В то же время энергетики просят потреблять электроэнергию бережливо в вечернее время, особенно с 18:00 до 22:00.

Напомним, что со вчера РФ массированно атакует западные и северные регионы ударными БПЛА. Следствием стали десятки прилетов во многих городах. Есть раненые. Все, что известно об атаках на западные области страны, читайте по ссылке.

Вечером в субботу, 12 сентября, российские оккупационные войска нанесли массированный удар беспилотникам по территории Ровенщины. В результате атаки возникли проблемы с электроснабжением: часть города Дубно и некоторые населенные пункты Ровенского района остались без света. Из-за ремонтных работ сегодня в Дубно снова выключали свет.

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