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Массированная атака по западу Украины: будут ли завтра отключения света
Свет в понедельник не будут выключать: энергосистема устояла после массированной воздушной атаки за последние двое суток.
Несмотря на массированный удар по Украине за последние два дня, особенно по западным регионам, отражений света пока не последует. По крайней мере, завтра, 14 сентября.
Об этом передает «Укрэнерго».
«Завтра, в понедельник, применение мер ограничения не планируется», — сообщили в компании.
В то же время энергетики просят потреблять электроэнергию бережливо в вечернее время, особенно с 18:00 до 22:00.
Напомним, что со вчера РФ массированно атакует западные и северные регионы ударными БПЛА. Следствием стали десятки прилетов во многих городах. Есть раненые. Все, что известно об атаках на западные области страны, читайте по ссылке.
Вечером в субботу, 12 сентября, российские оккупационные войска нанесли массированный удар беспилотникам по территории Ровенщины. В результате атаки возникли проблемы с электроснабжением: часть города Дубно и некоторые населенные пункты Ровенского района остались без света. Из-за ремонтных работ сегодня в Дубно снова выключали свет.