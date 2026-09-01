Если будут длительные отключения электроэнергии: 10 вещей, которые обязательно нужно приобрести

Что купить до зимы: подготовка к блекауту / © www.freepik.com/free-photo

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К возможным длительным отключениям электроэнергии лучше подготовиться заранее. Ведь при масштабных отключениях вместе со светом могут исчезать отопление, вода, мобильная связь и возможность нормально готовить еду. Поэтому следует заранее сформировать домашний запас самого необходимого.

Зарядная станция

Это одна из самых полезных вещей. В зависимости от мощности, зарядная станция может поддерживать работу роутера, ноутбука, освещения, заряжать телефоны и питать некоторые бытовые приборы.

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Перед покупкой следует определить, что именно придется подключать при отключении, и уже в соответствии с этим выбирать емкость и мощность устройства. В этом году украинцы также активно покупают зарядные станции, инверторы и павербанки для подготовки к возможным блекаутам.

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Мощный павербанк

Одного павербанка на всю семью может оказаться недостаточно. Необходимо иметь по меньшей мере одно исправное устройство с достаточной емкостью для нескольких зарядок телефона. Если дома работают несколько гаджетов, лучше предусмотреть дополнительный резерв.

Держать павербанк постоянно полностью разряженным не стоит: перед ожидаемым периодом его следует зарядить и проверить исправность.

Аккумуляторные фонари

Свечи не должны являться основным источником освещения. Гораздо безопаснее иметь несколько LED-фонарей — например, ручной, налобный и небольшой для комнаты. К ним следует приобрести запасные батареи или аккумуляторы.

Рекомендуется предварительно подготовить фонарики и запасные батареи.

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Радиоприемник

Если мобильная связь или Интернет исчезнет, радио может стать важным источником информации. Для автономной работы лучше выбрать модель на батарейках или с возможностью подзарядки от USB.

Термос и запас воды

При длительном обесточивании могут возникнуть проблемы с работой насосов и водоснабжением. Поэтому дома лучше иметь запас питьевой и технической воды, а также качественный термос.

Следует заранее подготовить резервы воды и термосы для горячей воды.

Продукты, не требующие холодильника

В зимний запас следует включить крупы, консервы, орехи, сухофрукты, хлебцы, печенье и другие продукты длительного хранения. Число зависит от состава семьи и возможности регулярно пополнять запасы.

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Теплые одеяла и термобелье

Если электроотопление или котел зависит от электричества, квартира может быстро остыть. Теплые одеяла, пледы, термобелье, шерстяные носки и спальные мешки помогут сохранять тепло без использования электрообогревателя. Именно теплые вещи и одеяла входят в список необходимых для подготовки к холодному периоду.

Средства для уменьшения теплопотерь

К зиме следует приобрести уплотнители для окон и дверей, теплоизоляционную пленку для стекла и при необходимости теплоотражающий экран за батарею. Это не создаст тепло, но поможет дольше его удерживать.

Безопасное средство для приготовления пищи

Если электроплита не будет работать, потребуется альтернативный способ приготовления пищи. Для этого можно заранее приобрести сертифицированную туристическую горелку, но использовать ее нужно в соответствии с инструкциями и правилами безопасности.

Эксперты предостерегают от использования генераторов и опасных источников тепла в квартирах. Генератор нельзя устанавливать внутри жилого помещения, на балконе или в другом непроветриваемом месте.

Аптечку и запас необходимых лекарств

Во время длительного блекаута не стоит рассчитывать, что в любой момент можно будет быстро добраться до аптеки. Домашнюю аптечку нужно заранее пополнить базовыми средствами первой помощи и препаратами, которые члены семьи принимают регулярно.

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