Какие цветы посадить на балконе осенью: они будут пышно цвести до самых морозов

Какие цветы посадить осенью на балконе / © www.freepik.com/free-photo

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Когда лето кончается, балкон не обязательно оставлять без ярких красок. Есть немало растений, которые хорошо переносят прохладную погоду и продолжают цвести даже тогда, когда дневная температура заметно снижается. Поэтому если вы думаете, какие цветы посадить на балконе осенью, стоит обратить внимание именно на холодостойкие виды. Осенняя посадка имеет еще одно преимущество: такие растения не нуждаются в сложном уходе. Достаточно подобрать подходящую почву, обеспечить хороший дренаж и не допускать переувлажнения.

Виола — один из лучших вариантов для осеннего балкона

Виолу, которую часто называют анютины глазки, не зря считают одним из лучших растений для осеннего озеленения. Она хорошо переносит прохладную погоду, а при благоприятных условиях может цвести до поздней осени.

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Для балкона лучше выбирать компактные сорта. Виолу можно высаживать в ящики или отдельные горшки, комбинируя растения разных цветов. Особенно эффектными будут композиции с фиолетовыми, желтыми, белыми и бордовыми цветами.

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Важно не заливать растения: избыток воды в прохладную погоду может навредить корневой системе.

Хризантемы создадут яркий осенний акцент

Если хочется получить пышное цветение именно осенью, следует посадить хризантемы. В садовых центрах продается много компактных сортов, предназначенных для выращивания в контейнерах.

Хризантемы будут хорошо выглядеть на балконе в сентябре и октябре. Их соцветия могут быть белыми, желтыми, оранжевыми, розовыми, бордовыми или сиреневыми, поэтому растение легко подобрать под любое оформление.

Для более продолжительного цветения хризантемам требуется достаточное освещение. Также желательно регулярно удалять увядшие соцветия — это помогает сохранять опрятный вид растения.

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Вереск придаст балкону осеннее настроение

Вереск — еще одно растение, которое стоит рассмотреть, если вы ищете, что посадить осенью на балконе. Он ценится не только за мелкие цветы, но и декоративную зелень, которая сохраняет привлекательность в прохладный сезон.

Вереск хорошо чувствует себя при невысокой температуре, поэтому его можно использовать для осенних композиций. Он хорошо сочетается с виолами, декоративными травами и другими растениями, не боящимися холода.

Для вереска важно использовать кислую почву и не допускать длительного пересыхания субстрата.

Цинерария украсит балкон даже без яркого цветения

Серебристая цинерария станет хорошим дополнением к осенней композиции. Ее главное преимущество — декоративные листья необычного серебристого оттенка. Оно отлично контрастирует с яркими цветами виолы или хризантем.

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Это растение может украшать балкон даже после того, как большинство летних цветов уже утратило декоративность. Ее можно высадить по отдельности или использовать для создания композиций в широких контейнерах.

Астры подарят яркие краски в конце сезона

Осенние астры также подходят для контейнерного выращивания. Компактные сорта образуют много соцветий и могут украшать балкон в тот период, когда старые растения уже завершают цветение.

При выборе следует обращать внимание именно на низкорослые или контейнерные сорта. Высоким растениям в небольшом горшке может быть недостаточно места для полноценного развития.

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