Гороскоп на 1 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда звезды рекомендуют сделать правильные выводы

Закат в горах / © Associated Press

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Как правило, это позволяет увидеть все причинно-следственные связи, ю оторые привели нас в ту точку наше жизни, в которой мы находимся в данный момент, и понять, почему все развивается именно так, а не иначе.

Звезды настоятельно рекомендуют хорошо подумать над увиденным: если сделать правильные выводы, можно легко и быстро исправить положение.

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Овен

Удача будет ждать вас во всех жизненных сферах, главное — верить в нее, в противном случае она может обидеться и уйти, так что необходимо — с благодарностью — воспользоваться выдающими счастливыми шансами.

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Телец

День благоприятен для любых финансовых дел — можно заключать сделки, подписывать договора, открывать банковские счета и оплачивать коммунальные услуги, возможна также неожиданная материальная прибыль.

Близнецы

Грустные мысли, которые одолевают вас в последнее время, несмотря на то, что у нихесть основания, тем не менее, можно «перебить» позитивными эмоциями — почему бы, например, не устроить себе небольшой праздник?

Рак

Сегодня особенно повезет тем из вас, чья профессия связана с торговлей самыми разными товарами: продавая, можно будет получить редкую прибыль, а покупки дбудут служить новому хозяину продолжительное время.

Лев

День благоприятен для серьезного разговора с начальством: можно обсуждать профессиональную идею, над которой вы давно работаете, или просить об увеличении зарплаты — вам удастся убедить его в своей правоте.

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Дева

В последнее время вы работаете меньше, а устаете при этом гораздо больше, и это говорит о том, что пришла пора отдохнуть — нужно, хотя бы на несколько дней, сменить обстановку, уехав в горы или к морю.

Весы

День, когда можно позволить себе рискнуть, купив, например, лотерейный билет: с одной стороны, выигрыш весьма вероятен, с другой, даже если удача на этот раз пройдет стороной, вы практически ничего не потеряете.

Скорпион

Сегодня нежелательно посещать своего парикмахера: стрижка и окрашивание волос — особенно в светлые тона — может не самым лучшим образом сказаться на психическом здоровье и даже довести до депрессии.

Стрелец

День, когда можно приступать к реализации самых смелых рабочих планов, которые удастся осуществить только тем, кто верит в себя и свои силы, впрочем, от отсутствия этих замечательных качеств вы никогда не страдали.

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Козерог

Сегодня — впрочем, как и в любой другой день — вам необходимо избегать самолечения: даже если что-то где-то кольнет или заноет, стоит обратиться к врачу, а не «выписывать» себе лекарства из разрекламированных средств.

Водолей

Необходимо всеми возможными способами избегать конфликтов в отношениях с любимым человеком: даже незначительная размолвка может иметь серьезные последствия, поэтому важно избегать любых разногласий.

Рыбы

Сегодня окружающие вас люди будут максимально доброжелательны, поэтому можно рассчитывать на их помощь и добрый совет даже от совершенно незнакомого человека, не говоря уже о родных и близких.

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