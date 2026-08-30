Гороскоп на 31 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно перодолеть сомнения

Берег моря / © Associated Press

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Можно браться за любые — даже самые сложные — дела, поскольку они в девяносто девяти случаях из ста окажутся успешными.

При этом работать нужно без спешки, суеты и переутомления — уставший человек вряд ли сможет достичь важной для себя цели. Все, что суждено нам судьбой, придет само, без каких-либо усилий с нашей стороны, поэтому если что не дается в руки, значит, оно не наше — не стоит за ним гнаться.

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Овен

Вывести вас из себя попытаются на только коллеги-конкуренты, но и близкие люди — друзья и родные, и если от первых еще можно как-то отмахнуться, то ко вторым необходимо отнестись с большим вниманием и осторожностью.

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Телец

Конфликты, которые могут возникать буквально из ничего –на пустом месте — могут испортить отношения с любимым человеком: чтобы этого не произошло, необходимо держать свои эмоции под строгим контролем.

Близнецы

Выяснение отношений с близким человеком лучше перенести на другой день — сегодня вам вряд ли удастся доказать ему свою правоту, а, значит, ссора, которая может стремительно перейти в конфликт, вам обеспечена.

Рак

Уборка в доме, проведенная, несмотря на начало рабочей недели, поможет не только навести чистоту и порядок, но и очистить свой дом или квартиру от негативной энергии, которая скопилась там за последнее время.

Лев

К возможному предложению быстрого и легкого заработка, с которым к вам настойчиво обратится малознакомый человек, необходимо отнестись с осторожностью: в результате оно может оказаться не таким уж выгодным.

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Дева

В этот день предстаивтелям знака необходимо отказаться от любых — даже самых незначительных — финансовых операций: велика вероятность ошибки, которая вместо ожидаемой прибыли приведет к досадным потерям.

Весы

От самокритики сегодня необходимо отказаться — реальной пользы она не принесет, а вот нанести серьезный удар по самооценке, которая негативным образом отразиться как на работе, так и на личной жизни, может вполне.

Скорпион

Не стоит делиться своей энергией с токсичными людьми, провоцирующим вас на неадекватное поведение, лучше отнестись к их выходкам спокойно и без эмоций, тогда направленная против вас злоба вернется бумерангом.

Стрелец

Будьте осторожны с коллегами, которые неожиданно проявят интерес к вашим профессиональным планам: рассказав им о своих идеях, вы рискуете вскоре узнать, что именно они успешно воплощают их в жизнь.

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Козерог

Не самый благоприятный день для принятия важных жизненных решений: вам не удастся просчитать все факторы «за» и «против», поэтому, скорее всего, любое из них к большому вашему сожалению окажется ошибочным.

Водолей

Рекомендуется отказаться от встреч и общения с людьми из прошлого — кроме связанного с ними негатива, от которого вы тщетно пытались избавиться в течение нескольких лет, оно ничего больше не принесет.

Рыбы

Важно беречь от житейских катаклизмов пожилых родственников — в данное время их жизненные силы находятся практически на нуле, поэтому им самим, без вашей поддержки, будет сложно противостоять им.

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