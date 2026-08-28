Гороскоп на 29 августа для всех знаков Зодиака: день, когда изменить ничего нельзя

Берег озера

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Оно ясно и четко показывает, как мы себя ведем: хорошие события нынешнего времени свидетельствует о том, что от нас исхоит добро и позитив, а плохие — дают понять, что человек совершает негативные поступки, которые возвращаются бумерангом.

В данный временной момент изменить уже ничего нельзя, но не только можно, но и нужно сделать выводы на будущее: работа над ошибками позволит качественно улучшить свою жизнь.

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Овен

На окружающих вас людей сегодня особой надежды нет –им придется решать свои многочисленные проблемы, поэтому рассчитывать — прежде всего, в профессиональных вопросах — необходимо исключительно на себя.

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Телец

Прежде чем приступать к работе над новым — перспективным — проектом, проанализируйте итоги предыдущих дел — это поможет вам избежать совершенных ранее ошибок и справиться с новыми задачами на «отлично».

Близнецы

Сегодня, чем бы представители знака ни занимались, им нельзя тратить время на раскачку — необходимо с самого утра составить подробный план домашних дел и активно действовать, в соответствии с его пунктами.

Рак

В отношениях с окружающими людьми важно придерживаться простого принципа «доверяй, но проверяй»: вполне возможно, что человек, к мнению которого вы доверчиво решите прислушаться, и сам заблуждается.

Лев

Сегодня особенно важно обратить внимание на сон, приснившийся нынешней ночью: в нем может содержаться подсказка относительно того, как поступить жизненной ситуации, в которую поставила вас жизнь.

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Дева

Нынешний день, как и полагается выходному, день не подходит для серьезных профессиональных дел, гораздо лучше — и продуктивнее — уделить время решению бытовых вопросов, что улучшит качество вашей жизни.

Весы

От общения с окружающими людьми ждать добра сегодня не приходится, поэтому звезды настоятельно рекомендуют свести его к минимуму — причем, это касается не только друзей или знакомых, но и родственников.

Скорпион

Сложатся благоприятные условия для подготовки к реализации важного проекта, старт которого намечен на начало следующей недели: у вас еще есть возможность довести все необходимые для этого дела до совершенства.

Стрелец

Лучший способ ничего не успеть и провести день в бесплодных попытках выполнить то, что запланировано на сегодня — начать делать несколько дел одновременно: необходимо сосредоточиться на одном — наиболее важном.

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Козерог

Не стоит бороться с ленью, которая может накрыть вас с самого утра: в выходной не только можно, но и нужно себе возможность отдохнуть, вы слишком редко это делаете — все ваше время традиционно поглощает работа.

Водолей

Сегодня не стоит заниматься важными — даже домашними — делами — проку от них все равно не будет, но и бездельничать не следует — лучше найти себе необременительное занятие, которое отвлечет от грустных мыслей.

Рыбы

Нежелательно браться за важные — даже бытовые — дела и принимать серьезные решения: уровень концентрации окажется настолько низким, что вам не удастся сосредоточиться на необходимых действиях и мыслях.

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