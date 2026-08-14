Украина вступает в новый цикл: почему 2026–2027 может стать переломным годом

Астрологический прогноз для Украины. Что произойдет с 24 августа 2026 до 24 августа 2027 года / © Credits

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Первое затмение — солнечное во Льве — активирует седьмой дом Украины, сферу партнёрств, союзов, международных договорённостей и открытых врагов. Это тот самый дом, где в натальной карте Украины сосредоточено множество планет, включая Солнце, Юпитер, Венеру и Меркурий. Такой акцент делает любые изменения в международных отношениях особенно значимыми. Затмение во Льве запускает пересмотр всех этих связей, их укрепление или разрыв, появление новых союзов и новых линий напряжения, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Лунное затмение 28 августа в знаке Рыб попадает в первый дом гороскопа Украины и затрагивает самую основу государственности — образ страны, её внутреннюю самоидентификацию и то, как она проявляет себя во внешнем мире. Это затмение запускает глубокие процессы переосмысления, влияющие на способ самовыражения государства, его политическую структуру, ожидания общества и значение Украины для других стран. Под воздействием этого затмения меняется тональность национального восприятия, усиливается потребность в обновлении и формируется новый вектор того, как страна заявляет о себе и какую роль стремится занимать на международной арене.

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Прогрессивная Луна — главный индикатор психологического климата и настроения народа Украины — сейчас находится в Близнецах. Это создаёт мощный информационный поток, активность в социальных сетях, рост критического мышления и желание обсуждать происходящее. Бум информации со всех сторон, много новых блогеров, журналистов, корреспондентов.

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Близнецы — знак диалога, обмена мнениями, анализа, споров. Народ Украины становится более внимательным к деталям, более критичным, более независимым в суждениях. Народ критически мыслит, обретает уверенность, влияет на принятие решений тем, что открыто озвучивает то, что волнует. Это важнейший процесс: общество выходит из состояния информационной зависимости и начинает формировать собственную позицию.

В прогрессиях Луна будет перемещаться по Близнецам ещё около двух лет, поддерживая интеллектуальную активность, обсуждения, протесты, переосмысление. Затем она перейдёт в Рак — знак семьи, заботы, восстановления. Это будет период улучшения условий жизни, укрепления внутренней структуры страны, появления более комфортной атмосферы.

Прогрессивная Луна формирует гармоничные аспекты к Луне и Сатурну Украины, усиливая народ, его способность анализировать и влиять на происходящее. Но одновременно она создаёт напряжение к Солнцу, символизирующим власть в стране, президента. Это приводит к росту давления, критики и требований перемен.

Напряжение усиливается тем, что в первые три месяца 2027 года Марс становится ретроградным Деве — в том же знаке, где он расположен в натальной карте Украины. Ретроградный Марс всегда заставляет пересматривать действия, менять тактику, возвращаться к прежним решениям, исправлять ошибки. Это может означать паузы, перегруппировки, смену подходов в условиях войны, а также снижение интенсивности военных действий на территории Украины.

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Знак Девы заставляет возвращаться к деталям, пересматривать тактические решения, исправлять ошибки, анализировать слабые места и перестраивать процессы, которые раньше работали автоматически. Ретроградность воинственной планеты в этом знаке создаёт необходимость глубокой корректировки, когда каждая деталь становится значимой и требует внимания. Именно в этот момент формируется новая основа для дальнейших шагов, потому что ретроградный Марс в Деве переводит фокус с внешнего действия на внутреннюю работу, на структурирование, расчёт и подготовку.

И уже на этом фундаменте начинается следующий этап — новый дирекционный цикл Марса в знаке Скорпиона с февраля 2027 года.

До этого момента в дирекциях Марс почти тридцать лет находился в Весах, в статусе изгнания, что ослабляло Украину и делало военную и стратегическую динамику страны, зависимой от внешних факторов, партнёров и союзников.

Положение Марса дирекционного в Весах формировало необходимость постоянных согласований, дипломатических манёвров и поиска баланса, но не давало возможности действовать самостоятельно и жёстко.

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С февраля 2027 года начинается совершенно иной период: Марс переходит в Скорпион, где обладает силой второго управления, работает глубоко, концентрированно и стратегически, формируя внутренний стержень и способность к самостоятельным решениям. Это означает переход к качественно новой модели силы, когда страна получает возможность выстраивать собственную линию безопасности, оказывать влияние через скрытые механизмы и занимать особое место в формировании военного альянса нового типа.

Дирекционный Марс в Скорпионе становится первым шагом к тому, чтобы Украина перестала быть объектом внешних стратегий и начала становиться субъектом, способным определять правила и участвовать в создании новой архитектуры коллективной обороны на международной арене. А Украина в ближайшие годы займет ведующую роль в этом союзе.

Если ретроградность транзитного Марса в Деве заставляет пересматривать тактику, то переход Марса в дирекциях в знак Скорпиона переводит всю энергию в глубинный, стратегический и скрытый формат уже с февраля 2027.

Скорпион усиливает концентрацию, делает действия более жёсткими, продуманными и направленными на корневые процессы, которые определяют устойчивость государства. Здесь Марс перестаёт работать на уровне деталей и переходит к трансформации самой системы, её скрытых механизмов, силовых структур и стратегических решений.

Таким образом, ретроградный Марс в Деве становится подготовительным этапом, который очищает и перестраивает тактический уровень, а дирекция Марса в Скорпионе запускает глубокую перестройку всей военной и политической логики, формируя новый формат действий, основанный на внутренней мобилизации, скрытых переговорах и стратегической концентрации.

С началом нового цикла Марса, Украина обретает стратегическую самостоятельность и способность развивать собственные силовые ресурсы. На этом фоне военная отрасль обретает динамику: усиливается технологическое направление, появляются новые разработки, формируется долгосрочный вектор укрепления оборонного потенциала. Это первые шаги к тому, чтобы Украина заняла особое место в формирующемся военном альянсе нового типа, где её роль определяется не зависимостью, а собственной стратегической ценностью и силой.

Юпитер в доме партнерства Украины

Юпитер, проходящий по знаку Льва и седьмому дому Украины, усиливает интерес к стране со стороны других государств. Это может приносить поддержку, внимание, новые союзы и возможности. Украина с каждым годом всё более и более интересна различным государствам. Это важный ресурс, который может сыграть роль в стабилизации и восстановлении, улучшения экономических договорённостей и дипломатических контактов.

Украина проходит через очищение, переосмысление и перезагрузку. Народ становится сильнее, власть сталкивается с давлением, международные связи расширяются, военная стратегия пересматривается, а внутренний курс страны постепенно трансформируется в сторону положительных событий. Россия вынуждена будет считаться с новым положением Украины, что благоприятствует дипломатичному разрешению территориальных споров.

В ближайшие 12 месяцев завершаются старые программы и открываются новые. Украина выходит из тени прежних сценариев и начинает формировать собственный путь.

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