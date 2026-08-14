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Бывшая возлюбленная принца Гарри показала фото подросших детей
37-летняя актриса и бывшая девушка принца Гарри – Крессида Бонас - поделилась редкими снимками своего летнего отдыха с мужем Гарри Вентворт-Стэнли и двумя детьми – сыном Уилбуром и дочерью Дельфиной.
Крессида Бонас поделилась фотографиями с пляжного отдыха со своей годовалой дочерью Дельфиной, которая сидела на галечном пляже в очаровательных шортах с леопардовым принтом и белой майке, собрав волосы в маленький светлый хвостик.
На втором снимке она наслаждалась прогулкой по лесу со своим сыном Уилбуром, родившимся в 2022 году, а на заднем плане впереди шел ее муж, Гарри Вентворт Стэнли.
«Сокровища 💫💫💫», - подписала кадры Бонас.
Крессида Бонас и агент по недвижимости Гарри Вентворт-Стэнли впервые встретились во время учебы в университете. Они объявили о своей помолвке в августе 2019 года и поженились на закрытой свадебной церемонии в июле 2020 года.
Иногда Крессида делится моментами из их отношений в Instagram, от фотографий с отдыха до трогательных поздравительных постов ко дню рождения.
С принцем Гарри и Крессида встречались с 2012 по 2014 год после того, как их познакомила принцесса Евгения, с которой Крессида до сих пор поддерживает очень близкие отношения.