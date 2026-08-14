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Колишня кохана принца Гаррі показала фото дітей, що підросли
37-річна акторка та колишня дівчина принца Гаррі – Крессіда Бонас – поділилася рідкісними знімками свого літнього відпочинку з чоловіком Гаррі Вентворт-Стенлі та двома дітьми – сином Вілбуром та дочкою Дельфіною.
Крессіда Бонас поділилася фотографіями з пляжного відпочинку зі своєю однорічною дочкою Дельфіною, яка сиділа на гальковому пляжі в шортах з леопардовим принтом і білій майці, зібравши волосся у маленький світлий хвостик.
На другому знімку вона насолоджувалася прогулянкою лісом зі своїм сином Вілбуром, який народився 2022 року, а на задньому плані попереду йшов її чоловік, Гаррі Вентворт Стенлі.
"Скарби 💫💫💫", - підписала кадри Бонас.
Крессіда Бонас та агент з нерухомості Гаррі Вентворт-Стенлі вперше зустрілися під час навчання в університеті. Вони оголосили про свої заручини у серпні 2019 року та одружилися на закритій весільній церемонії у липні 2020 року.
Іноді Крессіда ділиться моментами їхніх стосунків у Instagram, від фотографій з відпочинку до зворушливих привітальних постів до дня народження.
З принцом Гаррі та Крессіда зустрічалися від 2012 до 2014 рік після того, як їх познайомила принцеса Євгенія, з якою Крессіда досі підтримує дуже близькі стосунки.