Колишня кохана принца Гаррі показала фото дітей, що підросли

Крессіда Бонас / © Associated Press

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Крессіда Бонас поділилася фотографіями з пляжного відпочинку зі своєю однорічною дочкою Дельфіною, яка сиділа на гальковому пляжі в шортах з леопардовим принтом і білій майці, зібравши волосся у маленький світлий хвостик.

На другому знімку вона насолоджувалася прогулянкою лісом зі своїм сином Вілбуром, який народився 2022 року, а на задньому плані попереду йшов її чоловік, Гаррі Вентворт Стенлі.

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Дочка Крессіди Бонас – Дельфіна / © instagram.com/cressida_bonas

"Скарби 💫💫💫", - підписала кадри Бонас.

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Крессіда Бонас та агент з нерухомості Гаррі Вентворт-Стенлі вперше зустрілися під час навчання в університеті. Вони оголосили про свої заручини у серпні 2019 року та одружилися на закритій весільній церемонії у липні 2020 року.

Іноді Крессіда ділиться моментами їхніх стосунків у Instagram, від фотографій з відпочинку до зворушливих привітальних постів до дня народження.

Син Крессіди Бонас - Вілбур та її чоловік Гаррі на дальньому плані / © instagram.com/cressida_bonas

З принцом Гаррі та Крессіда зустрічалися від 2012 до 2014 рік після того, як їх познайомила принцеса Євгенія, з якою Крессіда досі підтримує дуже близькі стосунки.

Принц Гаррі та Крессіда Бонас / © Associated Press

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